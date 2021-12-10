Viber запустила новые полезные функции для бизнеса: что нового получил мессенджер в 2021 году
Источник:24 канал
В мессенджере Viber появились новые функции: теперь у брендов будет возможность отправлять бизнес-сообщения с видео, а пользователи мессенджера смогут копировать коды, ссылки и контактную информацию одним кликом. Новые настройки призваны улучшить коммуникацию между брендами и пользователями в бизнес-сообщениях Viber.
Благодаря обновлению бренды смогут отправлять видео пользователям из своего бизнес-аккаунта Viber. Функция будет работать для видео в формате 3gp, m4v, mov и mp4 с максимальным размером файла до 200 МБ. Пользователи Viber смогут ответить на видео и закрепить его в диалоге с брендом, как любое другое бизнес-сообщение.
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Как работают новые функции Viber
Сообщения от брендов для пользователей Viber могут быть нескольких типов:
- только видео
- видео и текст
- видео, текст и CTA-кнопка
Новая опция позволит брендам делиться еще более интересным, креативным и полезным контентом со своими клиентами. Используя видео, бренды смогут показать новые продукты, рассказать об их особенностях, отправить инструкции по использованию и многое другое. Опция станет доступна уже до Нового года.
Кроме того, пользователи Viber смогут:
- копировать коды проверок;
- номера телефонов;
- адреса электронных почт;
- и ссылки в бизнес-сообщениях.
Это еще больше упростит взаимодействие клиентов с брендами. Функция работает для номеров, которые состоят из четырех или более цифр.
При длительном нажатии номер скопируется и на экране появится сообщение "Номер скопировано". Обновление особенно удобно для одноразовых паролей, промокодов, идентификаторов отслеживания доставки и т.д.
При коротком нажатии на ссылку, адрес электронной почты или телефонный номер (длиной более 7 цифр), на который можно позвонить и отправить сообщение, пользователь увидит меню с несколькими опциями: звонок, сообщение, добавить в контакты и т.д. Или клиента направят на веб-сайт или электронную почту бренда. Функция уже доступна пользователям Android, iOS и Desktop-версии приложения.
Что появилось в Viber в 2021 году
Мессенджер Viber также напоминает ключевые запуски 2021 года, которые улучшают коммуникацию между брендами и их клиентами.
- Двухсторонний обмен файлами, который позволяет брендам отправлять важную информацию и различные типы файлов (гарантийные письма, счета, каталоги, подтверждение бронирования, сертификаты). В свою очередь, пользователи также могут обмениваться файлами с брендами (копии удостоверений личности, различные документы и т.п.).
- Пользователи могут отправлять брендам фотографии и видео. К примеру, клиент, который купил новый стол в магазине и не может его собрать, получит консультацию в клиентской поддержке через Viber, отправив видео или фото в чат с брендом.
- Viber позволяет пользователям закреплять важные бизнес-сообщения внутри чата с брендом или закреплять переписку с брендом на основном чатовом экране. Например, пользователь может закрепить подтверждение бронирования или результаты тестирования ПЦР, чтобы быстро найти и показать их во время путешествия.
- Пользователи могут отвечать на конкретные сообщения внутри диалога с брендом, что делает разговор более удобным и упрощает отслеживание контекста разговора.
- Если бренд затрудняется ответить сразу, у Viber доступна функция автоответа. В дальнейшем бренды смогут настраивать эту функцию в соответствии со своими предпочтениями.