Если активировать эту функцию, то пользователь не будет получать уведомления о звонках от неизвестных контактов. Новая функция уже доступна для украинцев.
К теме Viber запускает Chatbot payments в Украине: оплата прямо в мессенджере
Как включить
Чтобы активировать услугу "Блокировка неизвестных абонентов", пользователю нужно:
- Открыть раздел "Дополнительно" внутри Viber;
- Выбрать "Настройки" и выбрать пункт "Вызовы и сообщения";
- Включить тумблер напротив пункта "Блокировка неизвестных абонентов".
Это все. Дальше пользователь не будет получать входящие видео или аудиозвонки от неизвестных контактов.
Информацию о таких звонках можно будет найти только в списке чатов как "Пропущенный звонок", а также в разделе "Вызовы".
Добавим, ранее Viber создал раздел "Запросы на сообщения". Таким образом приглашения от незнакомых контактов в сообщества и групповые чаты попадают в отдельную папку внутри приложения.
Функция является одним из инструментов противодействия распространению спама и нежелательной информации.