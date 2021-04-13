Если активировать эту функцию, то пользователь не будет получать уведомления о звонках от неизвестных контактов. Новая функция уже доступна для украинцев.

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Как включить

Чтобы активировать услугу "Блокировка неизвестных абонентов", пользователю нужно:

Открыть раздел "Дополнительно" внутри Viber;

Выбрать "Настройки" и выбрать пункт "Вызовы и сообщения";

Включить тумблер напротив пункта "Блокировка неизвестных абонентов".

Это все. Дальше пользователь не будет получать входящие видео или аудиозвонки от неизвестных контактов.

Информацию о таких звонках можно будет найти только в списке чатов как "Пропущенный звонок", а также в разделе "Вызовы".

Добавим, ранее Viber создал раздел "Запросы на сообщения". Таким образом приглашения от незнакомых контактов в сообщества и групповые чаты попадают в отдельную папку внутри приложения.

Функция является одним из инструментов противодействия распространению спама и нежелательной информации.