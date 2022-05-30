Среди новых функций: комментарии к публикациям, планирование постов и скрытые списки участников канала. В каналах блоггеры и бренды продолжат делиться новостями, привлекать новую аудиторию и учить ее интересы.

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Пользователи будут продолжать находить интересный контент, сохраняя конфиденциальность. Создать свой канал может любой пользователь Viber.

Что нового в каналах в Viber:

Комментарии: кроме ранее запущенных реакций на посты, в каналах появились комментарии. Теперь люди могут обмениваться мнениями и обсуждать с другими участниками канала. Комментарии включаются и отключаются по усмотрению администрации канала.

Планирование публикаций: теперь авторы имеют возможность планировать будущие посты заранее. Для этого при публикации поста следует зажать кнопку отправки и выбрать нужное время.

Скрытый список участников канала: эта функция позволяет пользователям сохранять конфиденциальность. Список участников канала будет доступен только админам и суперадминам, а пользователи будут видеть только общее количество участников. Этот шаг обеспечивает конфиденциальность и безопасность данных Viber.

Преобразовать сообщество в канал администрация канала сможет с помощью специального бота. Переход на канал работает в одну сторону, после перехода канал не сможет превратить обратно в сообщество. Все предыдущие сообщения останутся доступными, а участники сообщества станут участниками канала.

Кодекс поведения ЕС по противодействию незаконному языку вражды в интернете

Одновременно с запуском этих новых функций Viber подписывает Кодекс поведения ЕС по противодействию незаконному языку вражды в интернете.

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Viber будет отслеживать, анализировать и удалять публичные враждебные выражения в каналах на своей платформе. Для этого компания будет сотрудничать с Генеральным директоратом Европейской комиссии по делам юстиции и защите прав потребителей и с сетью специализированных неправительственных организаций.

Если на канале будет агрессивный или унизительный контент, пользователи или одна из организаций-участников смогут обозначить пост как неприемлемый, и вскоре команда модераторов Viber пересмотрит его. Viber будет рассматривать такие сообщения в течение 24 часов, предусмотренных Кодексом.