Viber снова полностью доступен на территории Херсонской области

Команда Rakuten Viber сообщила об успешной поддержке работы мессенджера в Херсоне и области после его блокирования самопровозглашенной властью. Теперь Viber снова полностью доступен всем пользователям в Украине.

Как сообщили 24 канала представители Rakuten Viber, команда мессенджера продолжает делать все возможное для обеспечения работы приложения на всей территории Украины, в том числе и там, где его пытаются блокировать.

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Почему оккупанты блокируют Viber

Напомним, во вторник, 5 июля, стало известно, что мессенджер Viber перестал достойно работать на территории Херсонской области. Пользователи жаловались на блокирование доступа к программе со стороны оккупационных властей. Отмечалось, что получить доступ к Viber было возможно только с помощью VPN.

В настоящее время функционирование мессенджера возобновлено. Следует отметить, что это не первые сложности в работе сервиса, с которыми сталкивается компания. Ранее оккупанты пытались блокировать доступ к мессенджеру на территории Донецкой и Луганской областей. Объясняют это тем, что Viber используют вроде бы "для распространения вредоносных программ, на базе которых наносятся реальные удары и раскрывается расположение критической гражданской и военной инфраструктуры".

В Rakuten Viber отмечают, что любые попытки ограничить работу сервиса направлены на ограничение сотен тысяч украинцев от общения с семьями, от источников правдивой информации в каналах государственных учреждений и украинских СМИ, и от доступа к критическим сервисам, например, банковским.

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