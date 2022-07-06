Viber снова полностью доступен на территории Херсонской области
Команда Rakuten Viber сообщила об успешной поддержке работы мессенджера в Херсоне и области после его блокирования самопровозглашенной властью. Теперь Viber снова полностью доступен всем пользователям в Украине.
Как сообщили 24 канала представители Rakuten Viber, команда мессенджера продолжает делать все возможное для обеспечения работы приложения на всей территории Украины, в том числе и там, где его пытаются блокировать.
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Почему оккупанты блокируют Viber
Напомним, во вторник, 5 июля, стало известно, что мессенджер Viber перестал достойно работать на территории Херсонской области. Пользователи жаловались на блокирование доступа к программе со стороны оккупационных властей. Отмечалось, что получить доступ к Viber было возможно только с помощью VPN.
В настоящее время функционирование мессенджера возобновлено. Следует отметить, что это не первые сложности в работе сервиса, с которыми сталкивается компания. Ранее оккупанты пытались блокировать доступ к мессенджеру на территории Донецкой и Луганской областей. Объясняют это тем, что Viber используют вроде бы "для распространения вредоносных программ, на базе которых наносятся реальные удары и раскрывается расположение критической гражданской и военной инфраструктуры".
В Rakuten Viber отмечают, что любые попытки ограничить работу сервиса направлены на ограничение сотен тысяч украинцев от общения с семьями, от источников правдивой информации в каналах государственных учреждений и украинских СМИ, и от доступа к критическим сервисам, например, банковским.
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Блокировка соцсетей в России: коротко
- Добавим, что на территории России Роскомнадзор от 4 марта заблокировал соцсеть Facebook. Кремль назвал Meta "экстремистской организацией".
- "Миллионы обычных россиян оказались отрезанными от надежной информации, от общения со своими родственниками и семьей – в тишине, без возможности выразить свое мнение", – прокомментировали запрет в Facebook.
- Кроме того, под блокировку попали и другие социальные сети. В частности, Роскомнадзор официально внес Instagram в реестр запрещенных сайтов в России.
- После признания компании Meta экстремистской, в России местные IT-специалисты бросились мастерить свои версии инстаграммы. Одна из них – Россграм. Однако оказалось, что для запуска новой соцсети создатели проекта воспользовались PHP-скриптом 2018 года PixelPhoto, свободно продающимся за 69 долларов.