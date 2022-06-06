Viber прокомментировал блокировку мессенджера на оккупированных территориях Донбасса и Луганщины

С 3 июня в квазиреспубликах Донецкой и Луганской областей оккупанты заявили о запрете пользования Viber. Аргументировали такое решение тем, что сервис якобы используют для получения данных и локации военной инфраструктуры оккупантов. В компании отреагировали на такое заявление.

В официальном сообщении Rakuten Viber относительно заявления о блокировании мессенджера отметили, что свободное и безопасное общение является основным и жизненно важным правом человека.

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Мы узнали о решении властей временно оккупированных территорий Украины заблокировать Viber на территории Донбасса. Мы категорически против любой блокировки нашего сервиса. Это решение можно воспринять как очередную попытку запретить источники правдивой информации и ограничить безопасное общение людей в Viber,

– говорится в сообщении.

В частности, в комментарии также отметили, что компания делает все возможное, чтобы обеспечить работу мессенджера.

Почему на оккупированных территориях заблокировали Viber

Оккупационные власти Луганщины назвали блокировку "ответом на многократное учащение использования сервиса как части военной инфраструктуры врага с целью получения данных о геолокации и нахождении нашей критической военно-гражданской инфраструктуры".

В так называемой "ДНР" заявили, что Viber используют якобы "для распространения вредоносных программ, на базе которых наносятся реальные удары и раскрывается местонахождение критической гражданской и военной инфраструктуры".

Блокировка соцсетей в России: коротко

Добавим, что на территории России Роскомнадзор от 4 марта заблокировал соцсеть Facebook. Кремль назвал Meta "экстремистской организацией".

"Миллионы обычных россиян оказались отрезанными от надежной информации, от общения со своими родственниками и семьей – в тишине, без возможности выразить свое мнение", – прокомментировали запрет в Facebook.

Кроме того, под блокировку попали и другие социальные сети. В частности, Роскомнадзор официально внес Instagram в реестр запрещенных сайтов в России.

После признания компании Meta экстремистской, в России местные IT-специалисты бросились мастерить свои версии инстаграма. Одна из них – Россграм. Однако оказалось, что для запуска новой соцсети создатели проекта воспользовались PHP-скриптом 2018 года PixelPhoto, свободно продающимся за 69 долларов.

Интересно, что Александр Лукашенко также созвал совещание по поводу деятельности государственных СМИ. Он высказался о возможности блокировки в стране YouTube и зарубежных соцсетей.

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К слову, через соцсети расследователи идентифицируют российских оккупантов, чтобы привлечь их к ответственности. Обычно найти страницы россиян в сети не трудно, в частности, их мамы любят хвастаться совместными фото с сыночками-военными. Интересно и то, что в чатах с девушками оккупанты часто подтверждают информацию о больших потерях российской армии.