Viber получит важную функцию, которая повысит безопасность пользователей
Уже в мае популярный в Украине мессенджер Viber получит функцию двухэтапной проверки учетных записей. Пользователи приложения смогут защитить свою учетную запись дополнительным PIN-кодом.
В Rakuten Viber сообщили 24 каналу, что уже скоро украинцы смогут дополнительно защитить свои аккаунты в Viber с помощью новой функции двухэтапной проверки.
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Как это будет работать
Для включения двухэтапной проверки необходимо создать шестизначный PIN-код и подтвердить свой электронный адрес. После этого, чтобы войти в Viber с мобильного устройства или компьютера, потребуется ввести свой PIN-код.
Если пользователь потеряет или забудет этот код, доступ к аккаунту можно восстановить с помощью подтверждения по электронной почте. Деактивация аккаунта Viber на компьютере также требует ввода PIN-кода.
В Viber появится дополнительная двухфакторная аутентификация / Фото Viber
Для чего это нужно
Новая функция Viber поможет дополнительно обезопасить свой аккаунт и защитить доступ к личной информации. Кроме того, Viber сообщили, что команда работает над добавлением биометрической аутентификации и планирует ввести ее в будущем. Это означает, что защитить свой аккаунт в мессенджере можно будет с помощью отпечатка пальца или сканирования лица пользователя.
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Важные правила безопасности
Также команда Viber напомнила о нескольких важных для безопасности правилах, которые помогут защитить аккаунт и сохранить приватность:
- Защитите устройство и мобильные приложения паролями. В идеале пароли должны быть разными для каждой программы.
- Установите двухэтапную проверку учетных записей.
- Никогда не оставляйте смартфон без присмотра.
- Избегайте незащищенных сетей Wi-Fi, чтобы злоумышленники не перехватили ваши данные.
- Установите конфиденциальность в телефоне и приложениях. Выберите в Viber, делиться ли с другими статусом "в сети", вашей фотографией, датой рождения.