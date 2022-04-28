Viber получит важную функцию, которая повысит безопасность пользователей

Уже в мае популярный в Украине мессенджер Viber получит функцию двухэтапной проверки учетных записей. Пользователи приложения смогут защитить свою учетную запись дополнительным PIN-кодом.

В Rakuten Viber сообщили 24 каналу, что уже скоро украинцы смогут дополнительно защитить свои аккаунты в Viber с помощью новой функции двухэтапной проверки.

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Как это будет работать

Для включения двухэтапной проверки необходимо создать шестизначный PIN-код и подтвердить свой электронный адрес. После этого, чтобы войти в Viber с мобильного устройства или компьютера, потребуется ввести свой PIN-код.

Если пользователь потеряет или забудет этот код, доступ к аккаунту можно восстановить с помощью подтверждения по электронной почте. Деактивация аккаунта Viber на компьютере также требует ввода PIN-кода.



В Viber появится дополнительная двухфакторная аутентификация / Фото Viber

Для чего это нужно

Новая функция Viber поможет дополнительно обезопасить свой аккаунт и защитить доступ к личной информации. Кроме того, Viber сообщили, что команда работает над добавлением биометрической аутентификации и планирует ввести ее в будущем. Это означает, что защитить свой аккаунт в мессенджере можно будет с помощью отпечатка пальца или сканирования лица пользователя.

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Важные правила безопасности

Также команда Viber напомнила о нескольких важных для безопасности правилах, которые помогут защитить аккаунт и сохранить приватность: