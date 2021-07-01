Благодаря нововведению пользователи Viber смогут использовать видеосообщения и фотографии с поддержкой AR (дополненной реальности). Обновление включает 30 новых фильтров Viber, еще 300 новых линз (масок и фильтров) планируют добавить до конца года.

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Эксклюзивные фильтры в Viber

Компании также смогут создавать собственные эксклюзивные линзы на Viber. Собственные линзы уже создали:

Всемирный фонд дикой природы;

ФК Барселона;

Всемирная организация здравоохранения.

Линзы Viber – это дополнение к существующим коллекциям наклеек программы.

Пользователи также получат новые инструменты от Snap:

Camera Kit;

Bitmoji;

и Creative Kit.

Среди новых функций Viber:

Мгновенная дополненная реальность: накладывайте изображения на окружающую среду и используйте AR просто с помощью ваших пальцев.

накладывайте изображения на окружающую среду и используйте AR просто с помощью ваших пальцев. Фильтры, которые привлекают внимание: сделайте свои фото и видео креативными и добавьте искры к разговорам с друзьями.

сделайте свои фото и видео креативными и добавьте искры к разговорам с друзьями. Экспрессивные маски: выбирайте из многообразия масок те, которые точно повторяют движения лица.

выбирайте из многообразия масок те, которые точно повторяют движения лица. Функции бьютификации: меняйте свои образы с помощью реалистичных элементов: помады, румян и различных цветов волос.

меняйте свои образы с помощью реалистичных элементов: помады, румян и различных цветов волос. Индивидуальные Bitmoji: интегрируйте ваших персонализированных персонажей Bitmoji в фотографии и видео.

Генеральный директор Rakuten Viber Джамел Агауа отметил, что благодаря этому партнерству компания стремится помочь творческим проявлениям людей с помощью AR.

Мы надеемся вдохновить людей поддерживать связь со своими друзьями и членами семьи в новый интересный способ. Ведь Viber – это больше, чем программа для обмена сообщениями. Наша платформа связывает людей, здесь они могут создавать развлекательный, увлекательный и полезный контент, чтобы поделиться со своим окружением,

– заявил АГАУ.

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Когда появятся новые фильтры и функции

Новая версия приложения для iOS, а также бета-версия Android на английском языке с этими новыми функциями будет доступна с 30 июня в следующих странах: Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Дания, Англия, Финляндия, Франция, Германия, Гренландия, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Лихтенштейн, Люксембург, Мальдивы, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария и США. В ближайшие месяцы функция появится и в Украине.