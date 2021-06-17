Ветряные турбины могут работать лучше: исследование

Ветряные турбины ставят на возвышениях, холмах или в открытом море, чтобы максимально использовать силу ветра и добыть электроэнергию. Но новое исследование показывает, что иногда ветрогенераторы следует "прятать" за холмами. Тогда количество энергии, которую мы получим, возрастет на четверть.

Исследование имело целью выяснить, как в некоторых обстоятельствах ветряные турбины могут извлечь выгоду из размещения за холмами. Ученые сделали это с помощью техники аэродинамического моделирования, которая позволила им смоделировать влияние трехмерного холма на работу турбин. Ученые были удивлены, когда увидели, что количество вырабатываемой энергии выросло на 24%.

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Аэродинамическое моделирование / Фото University of Twente

Что показало компьютерное аэродинамическое моделирование

В основе моделирования лежала турбина высотой 90 метров и с 63-метровыми лопастями. Ветрогенератор в компьютерной модели был размещен на высоте 756 метров за холмом с высотой 90 метров.

Скорость ветра сразу за холмом ниже, что создает зону низкого давления. Эта зона низкого давления засасывает воздух сверху, где ветер намного сильнее, чем у земли,

– объясняет автор исследования Ричард Стивенс.

Этот эффект сочетается с другим, связанным с изменением направления ветра. Когда он дует над холмом, то это увеличивает интенсивность сил, которые движут турбину.

Хотя исследование показывает, что некоторые турбины, расположенные за холмами, могут производить больше энергии в определенных условиях, есть и другие факторы, которые следует учитывать. Моделирование показывает, что усиление ветра благодаря такому размещению ветрогенератора приводит к увеличению турбулентности, что может вызывать больший износ турбин.

Ученые продолжают исследовать, чтобы понять, стоит ли вред, который, возможно, будет нанесен ветровой электростанции, того количества энергии, которое будет произведено.