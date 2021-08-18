По словам генерального директора Firefly Тома Маркьюзика, компания имеет целью стать главным поставщиком ракетных двигателей и компонентов. Об этом 24 каналу сообщили в Firefly Aerospace.

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Что известно о Лорен Лайонс

Новая операционная директор Firefly присоединилась к компании после работы в Blue Origin Джеффа Безоса, где она была ведущим системным инженером, а до этого несколько лет работала в SpaceX на руководящих должностях проектов Dragon, Falcon 9 и Starlink, отвечая за инженерные решения, безопасность и обеспечение миссий, развитие бизнеса и управления миссиями.

Firefly вступает в решающую и увлекательную фазу своего развития. Я в восторге и готова взять на себя задачу масштабировать инфраструктуру компании, повысить уровень производства и обеспечить исключительное обслуживание наших клиентов,

– сказала Лорен Лайонс.

Том Маркьюзик отметил, что в дополнение к своему мощному инженерному опыту, управлению проектами и обеспечению миссии, Лайонс является отличным дипломатом.

"Ее способность выстраивать продуктивные отношения со всем спектром сотрудников, партнеров и клиентов идеально сочетается с видением Firefly "Сделать космос доступным для всех", – добавил гендиректор Firefly.

Чем займется Лорен Лайонс на новом посту в Firefly Aerospace

Поскольку Firefly ожидает свой первый запуск ракеты Alpha и создает лунный посадочный аппарат Blue Ghost, приоритеты Лорен Лайонс будут сосредоточены на переходе Firefly из среды исследований и разработок в производственную среду. Это нужно для того, чтобы обеспечить клиентам высокое качество и надежность заказов по согласованному графику, при этом сохранить способность внедрять инновации и быстро реагировать на изменения рынка.

Что известно о Firefly Aerospace? Это частная аэрокосмическая компания, которая предоставляет космические транспортные услуги – от низкой околоземной орбиты и до Луны – создавая надежный, недорогой и быстрый доступ в космос. Firefly предлагает запуск, перемещение в космосе и посадку на поверхность Луны с помощью своих платформ Alpha, Beta, SUV и Blue Ghost.

Стоит отметить, что такие изменения в индустрии привычное дело. Специалисты часто переходят из одной компании в другую после окончания определенных проектов или контракта. Так недавно Blue Origine покинул главный инженер лунной посадочной системы. Он присоединился к компании Маска SpaceX.