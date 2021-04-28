Система Huawei Wifi Mesh
Отметим, что Huawei WIFI Mesh обеспечивает Wi-Fi-покрытие в доме со скоростью до 2200 Мбит/с и поддерживает технологию Huawei Share, которая позволяет получить мгновенный доступ к сети без пароля. Больше деталей ищите в нашем материале.
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Из основных преимуществ системы это поддержка трех диапазонов:
- 2,4 ГГц;
- 5 ГГц (низкая частота)
- 5 ГГц (высокая частота).
Кроме того, WIFI Mesh имеет шесть мощных усилителей и приемников сигнала, повышающих силу передачи сигнала и его качество.
Система оснащена четырехъядерным процессором Gigahome 1,4 ГГц для каждого роутера. Вычислительная мощность системы составляет до 12 880 DMIPS, а объем памяти в 256 МБ обеспечивает стабильное соединение для всех устройств в доме.
Детали акционного предложения
Приобретя Huawei WiFi Mesh до 30 апреля, каждый покупатель получит в подарок разумные веса Huawei Scale 3.
Чем интересны веса Scale 3
Они поддерживают двойное соединение через Bluetooth и Wi-Fi и создают профессиональный отчет по 11 показателям, выводя такую информацию, как:
- процент жира в теле;
- потерю жира (обмен веществ);
- висцеральный жир и тому подобное.
Кроме того, веса Huawei Scale 3 имеют минималистичный дизайн и весят всего 1,57 кг.
Весы Huawei Scale 3 можно получить в подарок при покупке системы WIFI Mesh / Фото Huawei
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Цена Huawei WIFI Mesh
В Украине система Huawei WIFI Mesh доступна в комплектации с двумя и тремя роутерами. Согласно конфигурации цена системы составляет:
- 5 999 гривен за систему из двух роутеров
- 8 999 гривен за систему из трех роутеров.