Система Huawei Wifi Mesh

Отметим, что Huawei WIFI Mesh обеспечивает Wi-Fi-покрытие в доме со скоростью до 2200 Мбит/с и поддерживает технологию Huawei Share, которая позволяет получить мгновенный доступ к сети без пароля. Больше деталей ищите в нашем материале.

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Из основных преимуществ системы это поддержка трех диапазонов:

2,4 ГГц;

5 ГГц (низкая частота)

5 ГГц (высокая частота).

Кроме того, WIFI Mesh имеет шесть мощных усилителей и приемников сигнала, повышающих силу передачи сигнала и его качество.

Система оснащена четырехъядерным процессором Gigahome 1,4 ГГц для каждого роутера. Вычислительная мощность системы составляет до 12 880 DMIPS, а объем памяти в 256 МБ обеспечивает стабильное соединение для всех устройств в доме.

Детали акционного предложения

Приобретя Huawei WiFi Mesh до 30 апреля, каждый покупатель получит в подарок разумные веса Huawei Scale 3.

Чем интересны веса Scale 3

Они поддерживают двойное соединение через Bluetooth и Wi-Fi и создают профессиональный отчет по 11 показателям, выводя такую ​​информацию, как:

процент жира в теле;

потерю жира (обмен веществ);

висцеральный жир и тому подобное.

Кроме того, веса Huawei Scale 3 имеют минималистичный дизайн и весят всего 1,57 кг.



Весы Huawei Scale 3 можно получить в подарок при покупке системы WIFI Mesh / Фото Huawei

Полезная функция. Весы поддерживают режим гостя для измерения массы тела ваших друзей или родственников.

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Цена Huawei WIFI Mesh

В Украине система Huawei WIFI Mesh доступна в комплектации с двумя и тремя роутерами. Согласно конфигурации цена системы составляет: