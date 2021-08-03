Бомбер Стива Джобса и компьютер Apple-1 выставят на аукцион

Бостонская компания RR Auction организует аукцион "Стив Джобс и Apple", который будет проведен уже в этом месяце. На мероприятии в роли лотов выставят несколько классических компьютеров Mac, редкий Apple-1 и личную куртку-бомбер Стива Джобса.

Не часто встретишь аукцион, на котором продают личные вещи основателя Apple Стива Джобса. В то же время компания RR Auction собрала немало интересных лотов, которые принадлежали бывшему главе компании или же имели к нему какое-то отношение. Все предметы аукциона будут выставлены на продажу 13 августа.

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Что будут продавать на аукционе "Стив Джобс и Apple"

На аукцион выставят подписанную Стивом Джобсом инструкцию по эксплуатации Apple II;

Личный кожаный бомбер Стива Джобса;

Выпуск журнала Macworld с автографами Джобса и Стива Возняка;

Программу и письмо с автографами Джобса;

а также материнскую плату Macintosh 128K с автографами Джобса и Джеффа Раскина.

Кроме того, на аукционе планируют продать визитную карточку Стива Джобса.

В RR Auctions рассчитывают, что цена на куртку и инструкцию по эксплуатации может превысить 25 тысяч долларов.



Куртка-бомбер Стива Джобса и выпуск журнала Macworld / Фото RR Auctions

Другие лоты аукциона

Мы уже упоминали, что одним из лотов будет компьютер Apple-1. Его восстановил в полностью рабочее состояние специалист Кори Коэн. Сейчас состояние компьютера оценивается специалистом как 7/10.

Торги за Apple-1 начнутся с 50 тысяч долларов. Организаторы аукциона рассчитывают, что финальная сумма достигнет примерно 450 тысяч долларов.

В комплект лота входят:

оригинальная плата Apple-1;

кассеты;

портативный кассетный магнитофон и проигрыватель Panasonic;

клавиатура Apple II;

а также 11 оригинальных страниц инструкции по эксплуатации Apple-1, подписанных Рональдом Уэйном.

Интересный факт об инструкции по эксплуатации Apple II

Подписанное Джобсом примечание в инструкции по эксплуатации Apple II адресована Джулиану Брюэру. В нем написано:

Джулиан, твое поколение первым выросло с компьютерами. Иди и меняй мир! Стивен Джобс, 1980 год.



Примечание Стива Джобса на инструкции / Фото RR Auctions

Это далеко не первые артефакты Apple или личные вещи Стива Джобса, которые продавали на аукционе. Ранее резюме молодого Стива Джобса продали на аукционе.

Кроме того, с молотка ушел и первый компьютер компании Apple, который, несмотря на свой возраст, до сих пор работает.

– сын Майкла Брюэра, который в 1979 году вел переговоры о правах на распространение продукции Apple в Великобритании.