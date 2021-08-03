Не часто встретишь аукцион, на котором продают личные вещи основателя Apple Стива Джобса. В то же время компания RR Auction собрала немало интересных лотов, которые принадлежали бывшему главе компании или же имели к нему какое-то отношение. Все предметы аукциона будут выставлены на продажу 13 августа.
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Что будут продавать на аукционе "Стив Джобс и Apple"
- На аукцион выставят подписанную Стивом Джобсом инструкцию по эксплуатации Apple II;
- Личный кожаный бомбер Стива Джобса;
- Выпуск журнала Macworld с автографами Джобса и Стива Возняка;
- Программу и письмо с автографами Джобса;
- а также материнскую плату Macintosh 128K с автографами Джобса и Джеффа Раскина.
В RR Auctions рассчитывают, что цена на куртку и инструкцию по эксплуатации может превысить 25 тысяч долларов.
Куртка-бомбер Стива Джобса и выпуск журнала Macworld / Фото RR Auctions
Другие лоты аукциона
Мы уже упоминали, что одним из лотов будет компьютер Apple-1. Его восстановил в полностью рабочее состояние специалист Кори Коэн. Сейчас состояние компьютера оценивается специалистом как 7/10.
Торги за Apple-1 начнутся с 50 тысяч долларов. Организаторы аукциона рассчитывают, что финальная сумма достигнет примерно 450 тысяч долларов.
В комплект лота входят:
- оригинальная плата Apple-1;
- кассеты;
- портативный кассетный магнитофон и проигрыватель Panasonic;
- клавиатура Apple II;
- а также 11 оригинальных страниц инструкции по эксплуатации Apple-1, подписанных Рональдом Уэйном.
Интересный факт об инструкции по эксплуатации Apple II
Подписанное Джобсом примечание в инструкции по эксплуатации Apple II адресована Джулиану Брюэру. В нем написано:
Джулиан, твое поколение первым выросло с компьютерами. Иди и меняй мир! Стивен Джобс, 1980 год.
Примечание Стива Джобса на инструкции / Фото RR Auctions
- Это далеко не первые артефакты Apple или личные вещи Стива Джобса, которые продавали на аукционе. Ранее резюме молодого Стива Джобса продали на аукционе.
- Кроме того, с молотка ушел и первый компьютер компании Apple, который, несмотря на свой возраст, до сих пор работает.