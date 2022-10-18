Ученые обнаружили вещество, которое двигалось в семь раз быстрее света: как это возможно

Еще в 2017 году ученые наблюдали поразительное столкновение двух нейтронных звезд, выпустившее сверхмощную струю излучения. В NASA заявили, что возникшую энергию можно сравнить с энергией сверхновой. Собранные данные свидетельствуют о том что ученые обнаружили вещество, которое, кажется, движется быстрее света – что, конечно, невозможно. Но феномена нашлось вполне разумное объяснение.

Событие, обозначенное как GW170817, является так называемым бинарным слиянием нейтронных звезд. Нейтронные звезды – это разрушенные ядра некогда массивных звезд и одни из самых плотных объектов во Вселенной. По данным NASA, только одна чайная ложка такой звезды весила бы на Земле четыре миллиарда тонн.

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С такой непостижимой плотностью связана большая гравитация – достаточная для того, чтобы две из этих нейтронных звезд столкнулись во взрывном столкновении, запустившем гравитационные волны и гамма-излучение в космос, благодаря чему ученые впервые обнаружили и то, и другое в результате слияния нейтронных звезд.

Космический телескоп Habble наблюдал, как две нейтронные звезды коллапсировали в черную дыру после взрыва. Затем вокруг черной дыры образовался вращающийся диск, излучавший невероятно быстрые струи материи в космос. Совместив свои выводы с выводами Национального научного фонда США, ученые смогли с чрезвычайной точностью воспроизвести это событие, включая скорость, с которой двигались струи.

Быстрее света

Поначалу из наблюдений Hubble казалось, что струи двигались со скоростью, которая в семь раз превышала скорость света. Конечно, это невозможно. Ученые объясняют это несоответствие явлению, известному как сверхсветовое движение. По сути, поскольку струя приближается к нашей планете почти со скоростью света, свет, который он излучает в более поздних точках, каждый раз проходит меньшее расстояние, из-за чего кажется, что он двигается быстрее, чем есть на самом деле.

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Произведя некоторые дополнительные расчеты, ученые определили реальную скорость: не менее 99,97 процента от скорости света – что, на самом деле и так очень быстро.

Ученые надеются, что их выводы, опубликованные в журнале Nature, позволят в будущем проводить еще более точные наблюдения за слияниями нейтронных звезд, что может помочь вычислить скорость расширения Вселенной.