Потому на основе этих утечек можем рассказать, какие именно продукты могут представить на весенней презентации.

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iPad Pro

С момента выхода iPad Pro прошло чуть больше года. Но уже 20 апреля должны презентовать новое поколение. Новый iPad Pro выйдет в двух версиях: с диагональю 11 и 12,9 дюймов. Ключевым отличием станет дисплей, который выполнен по технологии miniLED. Он должен увеличить срок службы батареи.

Кроме того, новинка может получить обновленный процессор A14X, а также улучшенные камеры. Что касается дизайна, то особых изменений ждать не стоит.

iPad mini 6

По слухам, производитель должен обновить iPad mini. Напомним, последняя модель вышла в марте 2019 года. Как рассказал популярный инсайдер Минг-Чи Куо, новый планшет предложит пользователям 8,5 или даже 9-дюймовый дисплей с тонкими рамками, а на смену Touch ID может прийти Face ID.

В общем, ждать ли в этом году iPad mini в новом дизайне, до сих пор неизвестно.

AirTags

Этот девайс мы ждем уже не первый год. Напомним, AirTags – это маленькие круглые метки с Bluetooth и сверхширокополосные радиочипы. AirTags должны работать через приложение Find My и сеть iPhone, iPad и Mac, чтобы пользователи могли отслеживать и находить пропавшие объекты.

AirPods 3

О новом поколении наушников говорят уже несколько месяцев. Многочисленные утечки раскрывают дизайн AirPods 3. Они будут иметь уменьшенную длину ножек, а также силиконовую насадку для удобного крепления в ушной раковине.

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Новая модель получит дизайн Pro-версии и функцию активного шумоподавления. Также обновленные AirPods имеют лучшее время автономной работы, чем их предшественники.

Кроме того аналитики говорят о выходе нового поколения MacBook, iMac, Mac Pro, а также обновленной модели фирменной приставки Apple TV. Но об этих новинках слухов очень мало.