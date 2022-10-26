Новая технология чипов способна пропустить через себя весь земной интернет за одну секунду

Исследователи из Датского технического университета установили новый рекорд скорости передачи данных. Интересно, что для этого они использовали всего один оптический чип.

Ученым удалось добиться показателя скорости в 1,84 петабит в секунду. Это почти вдвое больше расчетной пропускной способности всего земного интернета (1 петабит в секунду). Таким образом, в теории всю информацию в интернете можно передать через этот чип менее чем за секунду.

Интересно Теневые редакторы вносят в Википедию подозрительные правки, искажая данные об Украине и войне

Что известно

Технология оптического чипа с частотной гребенкой не нова. Более того, это не первый рекорд, который она показывает. Инженеры с 2020 года устанавливают с ее помощью одно достижение в скорости передачи данных за другим. Математическая модель показывает, что предельный трафик может однажды достичь 100 петабит в секунду – это невероятный показатель.

Принцип действия чипа основан на подаче луча инфракрасного лазера на частотную гребенку – устройство, разделяющее базовый луч на множество отдельных волн. Каждую из них посредством поляризации, модуляций амплитуды и фазы преобразуют в кодированный сигнал для передачи данных. Затем их снова объединяют в один луч и передают оптоволокном, а на приемнике происходит обратный процесс декодирования.

Последняя версия чипа создает 233 отдельные волны, но их количество может быть многократно увеличено по мере развития нанотехнологий. Также можно создавать пространственные копии базовой гребенки, чтобы "распараллеливать" сигнал, передавая в разы больше данных по одному каналу. Именно возможность масштабировать систему чуть ли не до бесконечности является ее главным преимуществом по сравнению с имеющимися аналогами.

К сожалению, пока ничего не известно о коммерческом внедрении этой технологии, однако ясно, что влияние, которое она окажет на технологии, экономику и вообще мир должно быть колоссальным.