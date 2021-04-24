Зачем марсианскому вертолету присвоили код гражданской авиации
Такое решение является исключительно номинальным и принятым как символический жест, чтобы отметить важность и историчность достижения человечества. Практического смысла в назначении позывного для аппарата Ingenuity и кода для площадки нет, во всяком случае на сегодня.
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Позывной и код
Марсианский вертолет NASA получил позывной INGENUITY, а равнина Братьев Райт, откуда он взлетел, код JZRO. Собственный авиадиспетчерский код также получил исторический первый полет на другой планете – IGY.
Из расшифровки кодов следует, что аппарат Ingenuity используется правительственным агентством или участвует в международной операции. Код аэродрома JZRO необходим для планирования полетов авиадиспетчерской службой (в ближайшее время его использования по назначению ожидать не следует).
Аппарат Ingenuity в полете снят ровером Perseverance / Фото NASA
Интересная информация о полете Ingenuity на Марсе
- На вертолете закреплена часть самолета братьев Райт, которые первыми совершили полет на Земле (часть обшивки крыла, величиной со стандартную почтовую марку, была спрятана внутри Ingenuity).
- По состоянию на сегодня Ingenuity совершил исторический первый и несколько более сложный второй полеты на поверхности Марса.
- Дрон заряжается от единой солнечной панели и рассчитан на 90 секунд полета.
- Ingenuity позволит проводить разведку местности и исследовать недоступные для марсохода участки поверхности Марса.
- Скорость вращения лопастей – около 80 оборотов в секунду.
- На марсоходе Perseverance установлена специальная станция, рассчитанная на прием данных от вертолета.