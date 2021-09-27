Последний планшет от Google вышел в 2019 году. После этого компания сосредоточилась на хромбуках, которые имели поворотный экран, за счет которого могли превращаться в планшеты, и смартфонах. Теперь, похоже, производитель возьмется за старое.

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Что известно

Рендеры, которые появились в сети, создали журналисты ресурса LetsGoDigital на основе патентной заявки, поданной Google в японское патентное ведомство в марте 2019 года. В конце июня 2021 года данные были раскрыты, что и позволило создать данные концепты.



Патент Google на планшет с тонкими рамками / Фото LetsGoDigital

Понятно, что сами схемы, изображенные в патенте, не дают никакого представления о материалах, цвете или каких-то индивидуальных особенностях устройства. Поэтому специалисты вдохновлялись дизайном Pixel 6 в своей работе.

Особенностью вероятного планшета компании являются максимально тонкие рамки, как и у смартфонов. Раньше столь тонких рамок не делал еще никто. В общем это связано с тем, что устройства таких размеров, как правило, нужно держать обеими руками, или же крепче обхватывать одной. Поэтому необходима несколько более толстая грань, чем в более компактных телефонах, чтобы избегать ненужных прикосновений.

Рендеры планшета от Google / Фото LetsGoDigital

Фронтальная панель на рендерах демонстрирует камеру, хотя на схемах ее нет. Это вполне может означать наличие подэкранной камеры, однако компания могла просто специально ее не добавлять, ведь она не является чем-то оригинальным, что можно было бы патентовать. Вместе с тем основного датчика на задней панели концепт не получил.

Никаких конкретных данных о технических характеристиках, конечно же, нет.

Рендеры планшета от Google / Фото LetsGoDigital

Напомним, сейчас компания готовится к презентации новых флагманов линейки Pixel. Точной даты до сих пор нет, но вероятнее всего произойдет это уже в октябре. Вместе со смартфонами Pixel 6 и Pixel 6 Pro, по слухам, покажут и еще одну модель – первый гибкий смартфон Google Pixel Fold, который станет прямым конкурентом нынешних Samsung Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip.