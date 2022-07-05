В Польше нашли курган, под которым может лежать король викингов

Харальд Гормссон – король викингов, правивший Данией в IX веке. Его потерянный курган недавно был замечен из космоса.

Считается, что правитель умер в 986 году в Древней цитадели викингов Йомсборге, которую он когда-то приказал построить, однако место его захоронения оставалось загадкой. Харальд Синезубый прославился не только своей жизнью и деяниями, но и тем, что в его честь назвали технологию Bluetooth.

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Что известно

Согласно историческим данным, Харальд отвернулся от старой скандинавской языческой религии и принял христианство. Он объединил датские племена и построил несколько крепостей. По всей вероятности король умер во время восстания под предводительством его сына Свейна, который после смерти отца восстановил язычество и преследовал христиан.

В своих поисках исследователи использовали возможности датчиков на борту спутников, чтобы определить местонахождение могилы в населенном пункте Вейково в Польше.

Технология позволила "видеть" через слой земли. Ученые использовали технологию LiDAR, измеряющую изменения в почве, направляя лазер и анализируя обратный сигнал.

Открытие кургана согласуется с предыдущим исследованием, опубликованным в этом году, в котором предполагалось, что король викингов скрывался в Польше. В 2014 году шведский археолог Свен Росборн изучил золотой диск, известный как Диск Курмсун, найденный там же, где и курган. Диск, скорее всего, являлся посмертным подношением королю викингов. Сначала диск находился вместе со скелетом под церковью, стоящей сейчас на этой земле. Впервые артефакт и скелет были обнаружены в 1841 году. Они оставались в подвале, пока майор польской армии не украл их во время Второй мировой войны в 1945 году. И только в 2014 году правнучка майора обнаружила диск вперемешку с коллекцией старых пуговиц.

Возможный королевский курган находится под католической церковью Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Вейково. На спутниковых снимках видно круглое образование под слоями земли, которое, по мнению исследователей, является местом захоронения короля викингов.



Расположение могилы Харальда / Фото Daily Mail



Курган короля заметили на снимках из космоса / Фото Geoportal



Курган короля заметили на снимках из космоса / Фото Marek Kryda

Кстати, беспроводная технология Bluetooth, сделанная датскими инженерами, была названа в честь Харальда. По плану, она должна объединять устройства так же, как Харальд объединил племена Дании в единое царство. Логотип Bluetooth состоит из рун, обозначающих инициалы Харальда.