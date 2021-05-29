Геофизики из Карлова университета в Чехии, провели моделирование, которое показало, что скалистая мантия Европы, расположенная глубоко под толстым льдом и соленым океаном, может быть достаточно горячей для вулканической активности. Более того, она могла быть такой же горячей на протяжении большей части существования спутника.

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Какой могла бы быть жизнь на Европе

Открытие означает, что спутник Юпитера не обязательно насквозь промерзшей ледяной пулей, как можно было бы предположить, учитывая удаленность от Солнца. И это имеет прямое значение для возможности существования жизни на океаническом дне.

Ранее было доказано, что состав океана на Европе вполне подходит для зарождения жизни.

Наши результаты дают дополнительные доказательства того, что океан Европы может быть средой, пригодной для существования жизни,

— заявили исследователи.

Конечно, большая часть известной нам жизни полагается на фотосинтез с использованием солнечного света. Но даже на Земле в некоторых экстремальных условиях, где никогда не светит солнце, жизнь обрела другой путь. В темных областях океана, слишком глубоких для проникновения солнечного света, жизнь построена на хемосинтезе. Бактерии там используют энергию геохимии, а не солнечную. Вместе с этими бактериями существуют другие организмы, которые ими питаются, и все это создает целую экосистему в полной темноте.

Вполне возможно, что и на Европе может существовать подобная форма жизни.

Признаки вулканической активности будут искать космические зонды Europa Clipper, созданный NASA и Juice Европейского космического агентства, которые отправятся в Европу в 2022 и 2024 годах.