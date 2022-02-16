Как вернуть старый ноутбук "к жизни": интересное решение от Google

Старые ноутбуки часто по разным причинам начинают медленно работать и становятся непригодными для работы. Компания Google нашла решение для таких компьютеров, которое способно вернуть их к жизни.

Компания Google анонсировала бесплатный программный инструмент Chrome OS Flex, ориентированный на морально устаревшие компьютеры. По сути, новый инструмент от поисковика позволяет превратить старый ноутбук в Chromebook.

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Кому это нужно

Решение подойдет тем, у кого есть старый компьютер, который медленно загружается и еще медленнее работает. Ожидается, что его возможностей будет достаточно для использования Chrome OS Flex.

Инструмент совместим как с компьютерами на Windows, так и с продукцией Apple. Фактически он позволяет бесплатно преобразовать электронику в Chromebook или Chromebox.

Особенности Chrome OS Flex и как ее получить

Google продвигает Flex как бесплатное решение для бизнеса и образовательных учреждений, воспользоваться им могут и частные клиенты.

Ядро Chrome OS Flex фактически соответствует тому, что используется в Chrome OS и устанавливается на настоящие Chromebook. Другими словами, пользователь получает доступ ко всем возможностям операционной системы, помощнику Google, ежемесячным обновлениям и, конечно, маркетплейсу Google Play.

Компания уже обеспечила ранний доступ к ПО, получить более подробную информацию и запросить загрузку инструмента можно на специальном сайте Google.

В компании понимают, что переход с обычного компьютера на Chrome OS может оказаться непростой задачей для пользователя, поэтому желающие смогут скачать Flex сначала на USB-накопитель, создав загрузочный диск – с помощью инструкций Google можно будет осуществить тестовый запуск с флешки, после чего решить, стоит ли переходить на новую ОС. По данным Google, система совместима с компьютерами в возрасте 10 лет и более.

Фактически Chrome OS Flex является доработанной версией решения CloudReady. В 2020 году Google приобрела компанию Neverware, разрабатывавшую этот инструмент. Пользователи, которые уже используют CloudReady, получат автоматическое обновление до Chrome OS Flex после того, как программа пройдет стадию предыдущей версии. По данным компании, это произойдет в ближайшие месяцы.