Компания Google анонсировала бесплатный программный инструмент Chrome OS Flex, ориентированный на морально устаревшие компьютеры. По сути, новый инструмент от поисковика позволяет превратить старый ноутбук в Chromebook.
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Кому это нужно
Решение подойдет тем, у кого есть старый компьютер, который медленно загружается и еще медленнее работает. Ожидается, что его возможностей будет достаточно для использования Chrome OS Flex.
Инструмент совместим как с компьютерами на Windows, так и с продукцией Apple. Фактически он позволяет бесплатно преобразовать электронику в Chromebook или Chromebox.
Особенности Chrome OS Flex и как ее получить
Ядро Chrome OS Flex фактически соответствует тому, что используется в Chrome OS и устанавливается на настоящие Chromebook. Другими словами, пользователь получает доступ ко всем возможностям операционной системы, помощнику Google, ежемесячным обновлениям и, конечно, маркетплейсу Google Play.
Компания уже обеспечила ранний доступ к ПО, получить более подробную информацию и запросить загрузку инструмента можно на специальном сайте Google.
В компании понимают, что переход с обычного компьютера на Chrome OS может оказаться непростой задачей для пользователя, поэтому желающие смогут скачать Flex сначала на USB-накопитель, создав загрузочный диск – с помощью инструкций Google можно будет осуществить тестовый запуск с флешки, после чего решить, стоит ли переходить на новую ОС. По данным Google, система совместима с компьютерами в возрасте 10 лет и более.