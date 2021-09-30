Поскольку суборбитальные запуски Virgin Galactic проводит с территории США, то и выдачей разрешений на эти запуски занимается соответствующий федеральный орган – Федеральное авиационное управление США (Federal Aviation Administration, FAA). Во время полета в миссии Virgin Galactic Unity-22 самолет залетел за пределы зоны, которая была разрешена для полетов. Это стало причиной того, что FAA приостановило действие разрешения до тех пор, пока не закончится расследование инцидента. Теперь в Virgin Galactic сообщают, что разрешение было восстановлено – новым суборбитальным полетам быть.

Читайте о миссии Unity-22 Исторический момент: Ричард Брэнсон успешно совершил полет на космоплане VSS Unity

Полет Ричарда Брэнсона к границе космоса: смотрите видео

Подробнее о разрешении FAA

В компании сообщали, что отклонение от заданного курса было вызвано сильными ветрами.

Во время расследования Virgin Galactic пошла на сотрудничество с Авиационным управлением и предложила свои коррективы относительно условий туристических суборбитальных полетов. И FAA эти коррективы приняла.

Благодаря этому, как говорится в заявлении компании, Федеральное авиационное управление расширило возможности для полетов кораблей Unity:

Был увеличен район полета. Это обеспечит больше вариаций изменения траектории, если это будет необходимо.

Также у Virgin Galactic сообщили, что "будут включать дополнительные шаги в свои процедуры полета". Это обеспечит лучшую коммуникацию с диспетчерами FAA, которые контролируют полет.

Генеральный директор компании отметил, что FAA все делает правильно и они благодарны ей за "тщательный анализ".