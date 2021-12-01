Верят ли украинцы скидкам на "Черную пятницу" – опрос Rakuten Viber

На прошлой неделе украинцы оказались в водовороте предложений со скидками от магазинов и брендов. Но верят ли в Украине, что покупать товары в "Черную пятницу" выгодно, или же считают, что это маркетинговый ход? Rakuten Viber решил узнать у своих пользователей, как они относятся к главному дню шопинга.

Большинство украинцев не верят в скидки к "Черной пятнице"

Опрос проводился 28 – 30 ноября. Всего в опросе приняли участие более 2 200 человек. Опрос был проведен в официальном сообществе Viber.

Не пропустите Черная пятница 2021 – создайте уют в доме вместе с Samsung

Голоса участников распределились следующим образом:

Подавляющее большинство опрошенных – более 70% – заявили, что скептически относятся к акционным предложениям в рамках "Черной пятницы" и "Киберпонедельника". Они считают, что на самом деле в эти дни не бывает грандиозных скидок, и ждут, пока "шопинг-бум" завершится.

– заявили, что скептически относятся к акционным предложениям в рамках "Черной пятницы" и "Киберпонедельника". Они считают, что на самом деле в эти дни не бывает грандиозных скидок, и ждут, пока "шопинг-бум" завершится. Около 20% участников опроса предпочитают минимально тратить деньги и покупают в акционные дни несколько полезных мелочей.

6% признались, что в их городе скидок к "Черной пятнице" не было.

И только 4% ответили, что ожидают такие дни со скидками и даже планируют свои покупки заблаговременно.

Шопинг на сайтах объявлений давно стал альтернативой привычным магазинам. Однако вместе с онлайн-торговлей развиваются и схемы интернет-мошенничества. К каким только способам не прибегают аферисты, чтобы украсть данные карт пользователей. Здесь мы рассказали, как избежать уловок мошенников и покупать товары на вторичном рынке безопасно.