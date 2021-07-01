Законопроект №4185 предполагал, что пользователю не нужно будет переживать из-за того, что чек и гарантийный талон будут утеряны или повреждены. Чтобы это изменить, предлагалось соответствующим актом установить на законодательном уровне предоставление эксплуатационных документов в электронном виде при гарантийном обслуживании товаров. Верховная Рада Украины приняла соответствующий закон 335 голосами.

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Что теперь ждет покупателей товаров

Сейчас потребителям приходится хранить инструкции по использованию, гарантийные талоны и другие эксплуатационные документы в бумажном виде. А в случае утери гарантийного талона или фискального чека потребители автоматически теряют право на получение гарантийного обслуживания или замены товара.

Новый Закон изменит это, так как теперь при покупке "технически сложного бытового товара" покупатель имеет право требовать:

Чек, гарантию и другие эксплуатационные документы в электронном виде. В случае предоставления гарантийных обязательств в электронном виде производитель обеспечивает возможность регистрации приобретенного товара на официальном веб-сайте производителя в установленном им порядке.

Чтобы регистрация технически сложных бытовых товаров на официальном сайте производителя и оформление гарантийных обязательств в электронном виде осуществлялись продавцом при продаже такого товара.

Эксплуатационные документы на технически сложные бытовые товары (паспорт или любой другой документ, который прилагается к товару) в бумажном виде.

Куда именно будут направляться электронные документы – на электронную почту, личный кабинет на сайте продавца товара или записываться на электронный носитель – пока неизвестно.

Когда Закон вступит в силу

Закон вступает в силу на следующий день после публикации. Однако перед этим его должен подписать Президент Украины, который имеет на это 15 дней.

То есть, Закон должен вступить в силу до 17 июля, если Президент его подпишет.

Кроме того, Кабинет Министров Украины имеет 3 месяца на то, чтобы привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с новопринятым Законом, так как именно Кабинет Министров Украины будет регулировать моменты с предоставлением продавцом товара электронных документов на проданный товар.