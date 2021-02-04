Законопроект, который повышает статус использования цифровых паспортов в приложении "Дия" на юридическом уровне принят в первом чтении. Свой логос "ЗА" отдали 303 депутата Верховной Рады.

Источник: Михаил Федоров

Вице-премьр-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что теперь украинцы смогут использовать цифровые паспорта наравне с бумажными.

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Важнейший этап в построении цифрового государства и вхождении в режим без бумаг. Никаких вариантов "не принять" Дию скоро не будет,

– написал Федоров

Он также отметил, что соответствующие изменения в указанный закон разработало Минцифры совместно с комитетом цифровой трансформации. До этого момента использование паспортов в приложении "Дия" регулировалось постановлением Кабинета министров.

Почему это важное решение

Данный законопроект определяет терминологию, в частности применение электронных паспортов. Документ дает определение э-паспорта – паспорта гражданина Украины в форме карточки и э-паспорта для выезда за границу.

Важные положения

Согласно с законопроектом, э-паспорт может предъявляться на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства. Однако эта норма не распространяется при пересечении государственной границы и въезд/выезд на/с временно оккупированных территориях Украины.

Электронные копии э-паспорта и э-паспорта для выезда за границу могут подаваться и применяться как копии паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Э-паспорт, э-паспорт для выезда за границу, оформляется бесплатно по желанию лица, на которое оформлен паспорт гражданина Украины или паспорт гражданина Украины для выезда за границу, оформленных с применением средств единого государственного демографического реестра.

Как получить электронный паспорт в приложении "Дия"

Источник: 24 канал

Если у вас уже есть ID-карта и биометрический загранпаспорт, все что нужно, просто загрузить приложение "Дия" и зарегистрироваться в нем удобным способом. Как это сделать подробно описано в нашем материале.

Если ваши документы проработаны, вы сможете увидеть их в список доступных документов в приложении.

Где можно использовать э-паспорт