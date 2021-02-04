Верховная Рада приняла законопроект о цифровых паспортах в первом чтении
Законопроект, который повышает статус использования цифровых паспортов в приложении "Дия" на юридическом уровне принят в первом чтении. Свой логос "ЗА" отдали 303 депутата Верховной Рады.
Источник: Михаил Федоров
Вице-премьр-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что теперь украинцы смогут использовать цифровые паспорта наравне с бумажными.
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Важнейший этап в построении цифрового государства и вхождении в режим без бумаг. Никаких вариантов "не принять" Дию скоро не будет,
– написал Федоров
Он также отметил, что соответствующие изменения в указанный закон разработало Минцифры совместно с комитетом цифровой трансформации. До этого момента использование паспортов в приложении "Дия" регулировалось постановлением Кабинета министров.
Почему это важное решение
Данный законопроект определяет терминологию, в частности применение электронных паспортов. Документ дает определение э-паспорта – паспорта гражданина Украины в форме карточки и э-паспорта для выезда за границу.
Важные положения
- Согласно с законопроектом, э-паспорт может предъявляться на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства. Однако эта норма не распространяется при пересечении государственной границы и въезд/выезд на/с временно оккупированных территориях Украины.
- Электронные копии э-паспорта и э-паспорта для выезда за границу могут подаваться и применяться как копии паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу.
- Э-паспорт, э-паспорт для выезда за границу, оформляется бесплатно по желанию лица, на которое оформлен паспорт гражданина Украины или паспорт гражданина Украины для выезда за границу, оформленных с применением средств единого государственного демографического реестра.
Как получить электронный паспорт в приложении "Дия"
Источник: 24 канал
Если у вас уже есть ID-карта и биометрический загранпаспорт, все что нужно, просто загрузить приложение "Дия" и зарегистрироваться в нем удобным способом. Как это сделать подробно описано в нашем материале.
Если ваши документы проработаны, вы сможете увидеть их в список доступных документов в приложении.
Где можно использовать э-паспорт
- Там, где раньше пользовались с обычными паспортами.
- Во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом
- Во время медицинского обслуживания и банковских операций
- Для получения административных услуг
- На почте, при получении посылок, писем
- Для покупки алкоголя или табака
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