На Венере могла сохраниться вулканическая активность

Согласно результатам нового исследования, на Венере, по всей вероятности, продолжается вулканическая активность. Если это действительно так, в ближайшем будущем могут проясниться вопросы влияния вулканов на эволюцию планет и зарождение жизни.

Поводом к такому предположению стало странное поведение вулкана Идунн Монс, и будущие миссии на планету могут решить этот вопрос раз и навсегда. Давно известно, что на поверхности Венеры множество вулканов. Но из-за ее плотной и туманной атмосферы невозможно точно сказать, извергаются ли они сегодня.

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Новые данные старых исследований

Проанализировав архивные данные старых орбитальных миссий и результаты проведенных на Земле экспериментов, ученые пришли к выводу, что вулкан Идунн Монс высотой 2,4 километра и высотой 200 километров в последние несколько тысяч лет сохранял активность – возможно, он извергается и сегодня. В следующие 10 лет на Венеру отправятся несколько миссий, которые, возможно, подтвердят догадку.

Как заявил руководитель Отдела исследований астроматериалов (ARES) в NASA и соавтор опубликованного в прошлом месяце в The Planetary Science Journal исследования Джастин Филиберто, вряд ли "кто-то удивится, если, добравшись до Венеры, обнаружит показания вулканической активности". Подтверждение этой гипотезы будет иметь серьезные последствия.

Что нам известно о вулканах на Венере

На Венере когда-то были океаны воды, но сегодня это засушливая планета с высокой концентрацией кислот в атмосфере, да еще достаточно горячая, чтобы расплавить свинец. Считается, что привели к этому грандиозные извержения вулканов, которые стали причиной необратимых изменений климата. И если изучить эти механизмы, можно понять, возможен ли такой армагеддон на Земле.

Прямых свидетельств вулканической активности на Венере нет, но есть косвенные. К примеру, если вулканы все еще активны, это объясняет высокую концентрацию диоксида серы, характерного вулканического газа. Аппарат "Венера-экспресс", который находился на орбите планеты с 2006 по 2014 год, нашел отложение потоков лавы повсюду, включая Идунн Монс, – они светились в инфракрасном спектре.

Агрессивная атмосфера планеты быстро разъедает вулканические материалы, снижая яркость их инфракрасного свечения. И в ходе недавних проведенных на Земле экспериментов выяснилось, что такие отложения возникли чуть больше тысячи лет назад. А движение ветров в районе Идун Монс искажается сильнее, чем можно было бы ожидать, исходя из топографии объекта – турбулентность над вулканом может усиливаться из-за тепла от расплавленных пород.

Будущие миссии на Венеру

Гипотезы ученых могут подтвердиться во время предстоящих миссий на Венеру, включая американские VERITAS и DAVINCI+. Современная радиолокационная система VERITAS сможет точно идентифицировать свежую лаву. Аппарат совершит несколько пролетов над областями, которые в девяностых нанесли на карту с помощью аппарата "Магеллан", и если на них возникнет поток лавы, которого тогда не было, VERITAS его обнаружит. Свою роль играет инфракрасная камера аппарата.

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В рамках миссии DAVINCI+ в атмосферу Венеры будет сброшен зонд, зафиксирующий ее химический состав. Ученые смогут обнаружить всплески концентраций вулканических газов, которые укажут на недавние извержения, если таковые были.

Для многих подтверждение вулканической активности Венеры является скорее формальностью – им гораздо более интересен характер этой активности: окажется ли планета более похожа на Землю, где ежедневно происходят десятки извержений, или на Марс, находящийся в "вулканической коме".