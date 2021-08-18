Венеция из космоса: зрелищные фотографии французского астронавта

Французский астронавт Европейского космического агентства Тома Песке находится на борту МКС. Мужчина занимается многочисленными научными исследованиями, но не забывает делать зрелищные фотографии. Порой в объектив его фотокамеры попадают ужасы пожаров. А иногда, как сегодня, невероятные виды на Венецию с высоты более 400 километров.

Венеция – невероятный город во всех пониманиях этого слова. Поразительная красота архитектуры захватывает дух. Но, наверное, самое невероятное то, что город построен на 117 островах. Каналы там используются вместо дорог. Тома Песке большой ценитель созерцания Земли через иллюминаторы модуля МКС "Купол". Именно оттуда он сделал многочисленные фотографии итальянского города, расположенного на берегу Адриатического моря.

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Фотографии Венеции, сделанные с борта Международной космической станции



Венеция с высоты более 400 километров / Фото ESA

Это поразительное изображение является результатом кропотливой работы не только Томы Песке, но и специалистов Европейского космического агентства (ESA). Именно они объединили 58 фотографий, сделанных астронавтом, чтобы получить этот коллаж. На нем видна не только Венеция, но и окрестности города.

Тома отмечает, что город построен с использованием многочисленных деревянных досок и свай. Соленая вода и недостаток кислорода укрепили дерево, поэтому оно до сих пор держит город "на плаву".

Изображение Венеции в высоком разрешении можно посмотреть по ссылке.



Венеция во всей красе / Фото фейсбук Томы Песке

Город построен в одноименной лагуне на берегу Адриатического моря. Зимой или весной город может затапливать.



Венеция, сфотографированная с борта МКС / Фото фейсбук Томы Песке

Из-за глобального потепления Венеция стала уязвимой как никогда. Например, Джакарта тоже столкнулась с этой проблемой. В городе планируют построить гигантскую дамбу, которая защитит их от океана.

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Венеция и окрестности / Фото фейсбук Томы Песке

На фотографии хорошо видно, что окрестности Венеции хорошо обжиты или же используются для сельского хозяйства. Остров Лидо, который на фотографии расположен выше города, – это популярное туристическое место, которое имеет многочисленные оборудованные пляжи.

Астронавты на борту Международной космической станции любят фотографировать Землю

Иногда это необходимо, чтобы оценить масштаб бедствия. Так, например, было с пожарами в Греции.

Но не всегда беда заставляет фотографировать. Так, пролетая над Украиной, астронавты не удержались, чтобы не отснять со всех сторон Киев.

Также любит экипаж МКС ночную сторону Земли.

А если еще и пролетают над ночным городом, то ничто не удержит их от фотографии.

Это же касается и полярного сияния.

А днем космические смельчаки фотографируют удивительное африканское побережье и многое другое.