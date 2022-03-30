Портал Defence Express со ссылкой на The War Zone отмечает, что если ранее Великобритания планировала полностью отказаться от танков, то нападение России на Украину вернуло акцент на бронетанковый состав.

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Что известно о Challenger 3

Уже 24 марта 2022 года на заводе Armstrong Works в городе Ньюкасл прошла церемония резки стали, ознаменовавшая начало работ по модернизации Challenger 3.

К созданию нового танка привлечены подрядчик Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) субподрядчик Pearson Engineering. Эти компании займутся созданием новой башни для танка Challenger 3.

Контракт с RBSL на поставку 148 танков Challenger 3 продлит срок вывода платформы из эксплуатации до 2040 года. Он обеспечит 200 квалифицированных рабочих мест в RBSL, в том числе 130 инженеров и 70 техников. Еще 450 рабочих мест будут созданы по всей более широкой цепочке поставок.

Прототип танка Challenger 3 во время испытаний / Фото army.mod.uk

Отмечается, что именно новые башни будут важнейшей составляющей обновленного танка. Дело в том, что большая часть подсистем, которые будет содержать башня Challenger 3, и будут основой цифровой боевой машины следующего поколения.

Отмечается, что танк будет обладать поддержкой сети, а также "самыми смертоносными возможностями, улучшенной живучестью и возможностями наблюдения мирового уровня". Танк пройдет полное электромагнитное тестирование, чтобы убедиться, что он выживет на самых требовательных полях сражений, насыщенных датчиками. Также машина будет использовать боеприпасы нового образца.