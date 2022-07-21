Великобритания тестирует мощное и точное лазерное оружие: где его применят

Лазерное оружие является одним из наиболее перспективных направлений, над которым работают по всему миру. Оно не нуждается в дорогих ракетах или пулях и ограничено только наличием тока. В Британии проверяют одну из таких установок.

Программа Laser Directed Energy Programme (LDEW), проводимая производителем ракетных систем MBDA, успешно начала серию испытаний точности и мощности нового лазерного оружия Dragonfire. Это совместный проект Министерства промышленности и Министерства обороны Великобритании, MBDA, Leonardo, QinetiQ и DSTL.

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Что известно о будущем оружии

На первом этапе разработчики доказали, что система даже при малой мощности может успешно отслеживать воздушные и морские цели с исключительно высокой точностью . Сообщается, что в системах слежения используются собственные разработки Dragonfire, которыми не владеет ни одна другая компания. В этом испытании использовался маломощный лазер QinetiQ, направитель луча Leonardo и технология обработки и управления изображениями MBDA для обеспечения точности наведения и отслеживания, которая потребуется для нанесения повреждений при использовании мощного лазера.

. Сообщается, что в системах слежения используются собственные разработки Dragonfire, которыми не владеет ни одна другая компания. В этом испытании использовался маломощный лазер QinetiQ, направитель луча Leonardo и технология обработки и управления изображениями MBDA для обеспечения точности наведения и отслеживания, которая потребуется для нанесения повреждений при использовании мощного лазера. Второй этап касается испытания лазера высокой мощности в статическом состоянии .

. Наконец, на третьем этапе, который, судя по всему, еще не начался, объединят результаты двух предыдущих и попытаются поразить цели в практических сценариях. Вероятно, для этого в небо будут запускаться беспилотники, которые лазерная установка должна будет сбить.

Успех этих испытаний является ключевым шагом в разработке суверенного лазерного оружия направленного действия. Это кульминация большой напряженной работы как отраслевых команд, так и команд DSTL по преодолению сбоев из-за COVID и технических проблем, связанных с использованием уникальных инноваций в Dragonfire, проверяющих пределы того, что физически возможно в области лазерного оружия,

– говорит Крис Аллам, директор MBDA.

Основная задача системы LDEW – безопасное управление и фокусировка высокой мощности лазера в конкретной точке пространства на большом расстоянии.