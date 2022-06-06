Первой миссией Oceanus станут долгосрочные исследования в южной части Атлантического океана. Исследованиями полученных данных будет заниматься команда учёных.

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Oceanus будет использовать новейшие технологии искусственного интеллекта, что позволит нам раздвинуть границы наших знаний о мировом океане и открыть новые возможности для мониторинга морской среды.

– заявил Икар Аллен, исполнительный директор Морской лаборатории Плимута.

Oceanus получит корпус протяженностью 23,5 метра и шириной 3,5 метра. На палубе лодки будет установлен массив из солнечных панелей, подпитывающих аккумуляторы и резервные электродвигатели, а в нижней части – дизельный генератор в качестве основного источника питания.



Автономная лодка Oceanus / Фото Plymouth Marine Laboratory

Запас хода Oceanus пока не раскрывается, но разработчики рассчитывают на рейсы продолжительностью в несколько недель, то есть яхта сможет преодолевать в автономном режиме тысячи морских миль.

Плавучий автономный гаджет

Что касается технологической оснастки, то лодка получит множество электронных компонентов. Список включает датчики для сбора океанографических данных, камеры, многолучевые гидролокаторы и систему измерения глубины. За управление будет отвечать ШИ, помогать которому будут две бортовые метеостанции, GPS и облачная платформа, подключенная к наземной станции через модули 4G/5G. У Oceanus совсем не будет экипажа – всю работу лодку будет выполнять самостоятельно.

Данные, собранные во время рейсов, будут передаваться в британские научно-исследовательские центры. По словам Аллена, эти отчеты пригодятся в различных отраслях, посвященных изучению биоразнообразия, рыболовства, биогеохимии, а также в борьбе с изменениями климата. В рамках своей первой миссии Oceanus отправится из Великобритании на Фолклендские острова.

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Эра автономных лодок

Недавно Hyundai впервые в мире применила систему автономной навигации во время трансокеанского рейса. Большой танкер-газовоз использовал технологию автономной навигации, которая позволила обойтись без вмешательства людей в управление в течение путешествия протяженностью в несколько тысяч километров.

Кстати, контейнеровозу Suzaku удалось пройти 790 км в автономном режиме. Корабль курсировал, не удаляясь от берегов Японии и обошелся почти без вмешательства людей.