Великобритания оставит без связи почти все кнопочные телефоны

В ближайшее время в Великобритании планируется освободить частоты для развертывания сетей следующего поколения – 5G и 6G. Для этого страна выведет из строя сети 2G и 3G, а именно их используют для работы большинство кнопочных телефонов.

Для чего это делают

Сети 5G и 6G способны обеспечить работу беспилотного транспорта, дронов и систем виртуальной реальности, а также всевозможных устройств Интернета. Однако для развертывания этих сетей нужно освободить частоты путем закрытия старых стандартов, таких как 2G и 3G сети.

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По данным правительства, все британские мобильные операторы – EE, Vodafone, O2 и Three – уже согласовали соответствующее расписание отключений. Это означает, что жители островов скоро не смогут воспользоваться кнопочными телефонами, лишь некоторые из них соответствуют стандарту 4G, в то время как большинство используют 3G и 2G технологии.

Когда начнут отключать старые сети

В июле British Telecom, владеющая оператором EE, объявила о выводе из эксплуатации 3G к началу 2023 года, позже будет отключена и сеть 2G, работающая уже более 25 лет. Полный отказ от сотовой связи 2G и 3G планируется осуществить до 2033 года.

По мнению властей, сведения о дате отключения сетей второго и третьего поколений позволят новым производителям оборудования легче входить на рынок, поскольку их электроника не должна будет поддерживать устаревшие технологии.

В правительстве Великобритании рассчитывают избежать зависимости от некоторых поставщиков – после того, как китайской Huawei с 2020 года запретили участвовать в создании новых сотовых сетей по соображениям национальной безопасности.

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