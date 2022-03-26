О введенных санкциях в своем телеграме рассказал руководитель офиса президента Андрей Ермак. Министерство обороны Великобритании заявило, что Россия ограничила пилотируемые вылеты за пределы линии фронта и вынуждена использовать больше беспилотных летательных аппаратов.

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Британские военные эксперты уверены, что российским войскам понадобится больше дронов.

Эти санкции нанесут ущерб российскому оборонному комплексу и ограничат возможность заменить утраченные беспилотники,

– сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

Потери России в войне с Украиной

Враг продолжает нести потери на всех фронтах. Стоит отметить, что украинские бойцы уничтожают не только российскую технику в небе, на земле или море, но и самих россиян. Потери врага по состоянию на 26 марта составляют:

Личный состав – около 16 400 человек;

Танки – 575 единиц;

Боевые бронированные машины – 1 640 единиц;

Артиллерийские системы – 293 единицы;

РСЗО – 91 единица;

Средства ПВО – 51 единица;

Самолеты – 117 единиц;

Вертолеты – 127 единиц;

Автомобильная техника – 1 131 единица;

Корабли/катера – 7 единиц;

Цистерн с топливом – 73 единицы;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 56 единиц;

Специальная техника – 19 единиц;

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 2 единицы.

Все данные уточняются. В Генштабе отмечают, что точный подсчет усложняется, ведь боевые действия все еще продолжаются.