Новый материал, как ожидается, увеличит долговечность покрытия. Но это не единственные его преимущества.

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Что известно

Графеновую добавку Eco Pave разработали в 2017 году итальянские компании Directa Plus и Iterchimica.

Результаты испытания показали, что такой "рецепт" дорожного покрытия защищает его от размягчения при высоких температурах и от растрескивания при низких.

Графен повышает эластичность и прочность асфальта, позволяя дольше выдерживать большие нагрузки.

По оценкам, графеновые добавки позволят увеличить средний срок службы дорожного покрытия с 6–7 до 12–14 лет.

Асфальт из Eco Pave пригоден к переработке. Его можно измельчить, расплавить и использовать для строительства новых дорог, добавив небольшое количество новой смеси. Таким образом, если осуществить массовый переход на асфальто-графеновые смеси – это сильно сократит потребности в производстве нового битума, что улучшит экологическую ситуацию.

Первый участок такой дороги будет проложен на автомагистрали А1 в Нортумберленде. Смесь планируют готовить прямо на месте строительства вместо того, чтобы везти ее с завода. Это ускорит работы, позволив открыть участок для проезда уже третьего ноября.

Сегодня графену пытаются найти применение в самых разнообразных сферах. Его удивительные свойства неоспоримы. С тех пор, как его открыли, он зарекомендовал себя в энергетике, строительстве, производстве электроники и даже в искусстве. Например, недавно ученые предложили способ сохранения произведений искусства благодаря так называемой графеновой вуали.