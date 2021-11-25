В Великобритании открылся музей мобильных телефонов: посетите прямо сейчас

Коллекционеры из Британии запустили онлайн-музей мобильных телефонов. На ностальгическом сайте можно изучить более двух тысяч устройств, выпущенных за последние 35 лет.

Открытие прошло 23 ноября. На сайте онлайн-музея представлено 2 121 устройство от 200 различных брендов.

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Как ориентироваться в музее

Здесь можно увидеть экземпляры от первых сотовых телефонов размером с небольшой кейс до необычных моделей последних лет.

Каждый сопровождается обзорными фотографиями, описанием и дополнительными материалами.

На сайте можно воспользоваться поиском или настроить фильтры по типу устройства, бренду и году выпуска.

Кроме того, самые интересные модели распределены по нескольким тематическим коллекциям: например, самые продаваемые, телефоны из популярных фильмов, люксовые модели, телефоны, появлявшиеся в лентах о Джеймсе Бонде, аппараты класса фэшн, а также самые уродливые, хотя две последние мало чем отличаются, а некоторые даже присутствуют в обеих категориях.



Модели в разделе Fashion / Скриншот 24 канала

Идея создания музея принадлежит аналитику Бену Вуду. Вынашивал он ее еще с 2004 года. С девяностых он работает в сфере мобильных устройств и увлекается ими, поэтому всегда хотел собрать полную коллекцию телефонов. В 2019 году Вуд познакомился с коллекционером Мэттом Чаттерли, и через год они вместе с небольшой командой начали работу над проектом.

Целью проекта не является демонстрация вообще всех моделей на свете, ведь нынешние смартфоны в большинстве своем трудно отличить друг от друга. Потому на сайте современные модели не представлены. Основное направление музея – это ретро-телефоны, а также модели нулевых и начала десятых.



Одна из моделей раздела Ugliest (самые безобразные) / Скриншот 24 канала

Коллекцию обещают постоянно пополнять. Посетители со всего мира могут пожертвовать музею свой старый телефон. В будущем создатели надеются устроить настоящие полноценные выставки.