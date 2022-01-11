В Великобритании обнаружили скелет огромного ихтиозавра: только его череп весит почти тонну

Гигантский скелет уже называют одной из крупнейших находок в британской истории окаменелостей. Он оказался длиной больше 10 метров.

Скелет ихтиозавра нашел в водохранилище 48-летний сотрудник фонда дикой природы местного заповедника Ратленд Джо Дэвис. Водоем осушили в начале прошлого года для того, чтобы улучшить среду обитания птиц в период размножения.

Интересно The Wall – безграничный футуристический дисплей для бизнес-потребностей

Что известно

Останки выкапывала группа палеонтологов со всей Великобритании в течение августа и сентября.

Сам скелет нашли еще в феврале, однако ученым пришлось ждать – птицы водохранилища должны были вырастить птенцов.

На то, чтобы извлечь скелет, ушло 14 дней.

По оценкам, животное жило около 180 миллионов лет назад.

Мой коллега подумал, что гребни, которые мы видели на илистом дне водохранилища, были просто трубами. Когда палеонтологи и наша команда обнаружили полный скелет и подняли его с помощью трактора с погрузчиком, голова оказалась размером с меня, а мой рост — шесть футов. Это огромный зверь,

– говорит Джо Дэвис.

Доктор Дин Ломакс, мировой эксперт по ихтиозаврам из Манчестерского университета, который руководил раскопками, говорит, что окаменелостей ихтиозавров, найденных в Британии, сегодня известно очень много, однако этот является самым большим скелетом, когда-либо найденным в стране. Два неполных скелета этих же животных значительно меньшего размера были обнаружены во время строительства водохранилища Ратленд-Уотер в 1970-х годах. Однако последнее открытие – это первый полный скелет.

, которые появились около 250 миллионов лет назад и вымерли 90 миллионов лет назад. Их размеры варьировались от одного до 25 метров в длину. Общей формой тела звери напоминали дельфинов. Они происходят от еще не идентифицированной наземной рептилии, которая вернулась в воду с суши.