В Великобритании обнаружили скелет огромного ихтиозавра: только его череп весит почти тонну
Источник:Daily Mail
Гигантский скелет уже называют одной из крупнейших находок в британской истории окаменелостей. Он оказался длиной больше 10 метров.
Скелет ихтиозавра нашел в водохранилище 48-летний сотрудник фонда дикой природы местного заповедника Ратленд Джо Дэвис. Водоем осушили в начале прошлого года для того, чтобы улучшить среду обитания птиц в период размножения.
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Что известно
- Останки выкапывала группа палеонтологов со всей Великобритании в течение августа и сентября.
- Сам скелет нашли еще в феврале, однако ученым пришлось ждать – птицы водохранилища должны были вырастить птенцов.
- На то, чтобы извлечь скелет, ушло 14 дней.
- По оценкам, животное жило около 180 миллионов лет назад.
Мой коллега подумал, что гребни, которые мы видели на илистом дне водохранилища, были просто трубами. Когда палеонтологи и наша команда обнаружили полный скелет и подняли его с помощью трактора с погрузчиком, голова оказалась размером с меня, а мой рост — шесть футов. Это огромный зверь,
– говорит Джо Дэвис.
Доктор Дин Ломакс, мировой эксперт по ихтиозаврам из Манчестерского университета, который руководил раскопками, говорит, что окаменелостей ихтиозавров, найденных в Британии, сегодня известно очень много, однако этот является самым большим скелетом, когда-либо найденным в стране. Два неполных скелета этих же животных значительно меньшего размера были обнаружены во время строительства водохранилища Ратленд-Уотер в 1970-х годах. Однако последнее открытие – это первый полный скелет.Ихтиозавры – древние морские рептилии, которые появились около 250 миллионов лет назад и вымерли 90 миллионов лет назад. Их размеры варьировались от одного до 25 метров в длину. Общей формой тела звери напоминали дельфинов. Они происходят от еще не идентифицированной наземной рептилии, которая вернулась в воду с суши.