Покорение многочисленных племен Британии не было легким для легионов империи. Не следует забывать, что вместе с войсками на остров пришла и Латинская культура. Отголоски тех давних событий раздаются и по сей день, ведь археологи Королевства регулярно находят археологические артефакты. На этот раз им в руки попала удивительно редкая и ценная находка – деревянная фигура человека.

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Обнаружена деревянная фигура римской эпохи: смотрите видео

Подробнее о находке

Специалисты из Infra Archaeology проводили археологическую разведку для компании HS2 Fusion JV, которая занимается реализацией масштабного проекта построения скоростной железной дороги. Ученые прямо посреди поля обнаружили заболоченную канаву. В ней и ждала первооткрывателей деревянная фигура человека. Последний раз подобный артефакт на территории Великобритании находили около 100 лет назад.

Фигурка вырезана из цельного куска дерева. Высота составляет 67 сантиметров, а ширина – 18 сантиметров. Артефакт, вероятно, изображает человека, одетого в тунику. Ученые предполагают, что вещь использовали как представление богам римского Пантеона. Вполне вероятно, что деревянную фигуру специально оставили там и она не была потерянной или утерянной. Первоочередная датировка позволяет предположить, что вещь была оставлена на месте в промежутке 43 – 70 годы нашей эры.

Находка имеет определенные дефекты. Например, руки ниже локтей и нижняя часть ног деградированы. Однако обще артефакт сохранился невероятно красиво. Это и делает фигуру редкой, ведь дерево не славится долговечностью. Но, к счастью, артефакт оказался в болоте, где нехватка кислорода предотвратила гниение. Также на месте раскопов была обнаружена керамика.

В Великобритании регулярно находят исторические артефакты римской эпохи. Например, раньше в полях Британии обнаружили римскую мозаику, а ближе к побережью Ла-Манша нашли остатки римского форта.