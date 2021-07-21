В Великобритании нашли метеорит возрастом более 4,6 миллиарда лет: фото

Посреди поля в Глостершире нашли небольшой камень, который оказался метеоритом. Его возраст достигает более 4,6 миллиарда лет. Исследование уникальной находки поможет понять историю зарождения жизни.

Ученые проводят анализ древнего метеорита. Он может содержать важную информацию о формировании Солнечной системы и даже о возникновении жизни на Земле.

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Ученые отметили, что метеорит прилетел на нашу планету из-за орбиты Марса. Его структура и состав могут быть необычными.

Уникальность метеорита

По словам микроскописта Шона Фаулера, хрупкая и пористая структура камня указывает на то, что он существовал еще до того как возникли планеты Солнечной системы. Со временем планеты менялись, а метеорит оставался таким как и был. Именно поэтому он не похож на другие аналогичные находки.



Ученые ищут метеорит / Фото EAARO

Такую находку удалось обнаружить на континенте впервые за 30 лет. К тому же, это редкий вид, известный как углеродный хондрит – редкий каменистый метеорит.

Анализ камня позволит узнать больше о Земле

Почерневший кусок космической породы пройдет множество анализов:

электронную микроскопию;

вибрационную спектроскопию;

рентгеновскую дифракцию.



Состав метеорита / Фото EAARO

Эти методы помогут раскрыть физическую структуру породы и то, из чего она сделана. Ученые надеются найти скрытые детали.