Ученые проводят анализ древнего метеорита. Он может содержать важную информацию о формировании Солнечной системы и даже о возникновении жизни на Земле.
К теме Ученые объяснили, почему обнаружить жизнь на спутнике Юпитера пока невозможно
Ученые отметили, что метеорит прилетел на нашу планету из-за орбиты Марса. Его структура и состав могут быть необычными.
Уникальность метеорита
По словам микроскописта Шона Фаулера, хрупкая и пористая структура камня указывает на то, что он существовал еще до того как возникли планеты Солнечной системы. Со временем планеты менялись, а метеорит оставался таким как и был. Именно поэтому он не похож на другие аналогичные находки.
Ученые ищут метеорит / Фото EAARO
Такую находку удалось обнаружить на континенте впервые за 30 лет. К тому же, это редкий вид, известный как углеродный хондрит – редкий каменистый метеорит.
Анализ камня позволит узнать больше о Земле
Почерневший кусок космической породы пройдет множество анализов:
- электронную микроскопию;
- вибрационную спектроскопию;
- рентгеновскую дифракцию.
Состав метеорита / Фото EAARO
Эти методы помогут раскрыть физическую структуру породы и то, из чего она сделана. Ученые надеются найти скрытые детали.