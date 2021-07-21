Ученые проводят анализ древнего метеорита. Он может содержать важную информацию о формировании Солнечной системы и даже о возникновении жизни на Земле.

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Ученые отметили, что метеорит прилетел на нашу планету из-за орбиты Марса. Его структура и состав могут быть необычными.

Уникальность метеорита

По словам микроскописта Шона Фаулера, хрупкая и пористая структура камня указывает на то, что он существовал еще до того как возникли планеты Солнечной системы. Со временем планеты менялись, а метеорит оставался таким как и был. Именно поэтому он не похож на другие аналогичные находки.



Ученые ищут метеорит / Фото EAARO

Такую находку удалось обнаружить на континенте впервые за 30 лет. К тому же, это редкий вид, известный как углеродный хондрит – редкий каменистый метеорит.

Анализ камня позволит узнать больше о Земле

Почерневший кусок космической породы пройдет множество анализов:

электронную микроскопию;

вибрационную спектроскопию;

рентгеновскую дифракцию.



Состав метеорита / Фото EAARO

Эти методы помогут раскрыть физическую структуру породы и то, из чего она сделана. Ученые надеются найти скрытые детали.

Интересный факт! Часть космического камня зафиксировали в Великобритании 28 февраля 2021 года. Падение метеорита Winchcombe сняли камеры, поэтому ученые получили его в идеальном состоянии.