В Великобритании нашли "Илиаду" Гомера: как такое возможно

В поэме "Илиада" Гомер описал осаду легендарной Трои древними греками. Подвиги Ахиллеса, Одиссея, Гектора и других героев дошли до наших дней именно благодаря "Илиаде". Это так называемая кикличная поэма – это древнейшая литературная достопримечательность, которую оставили нам греки. Что же она делает в Великобритании?

Война и дальнейшее падение Илиона, как называли Трою греки, дошло до нас благодаря "Илиаде" Гомера. Там же описываются героические деяния, например Ахиллеса и Гектора. Этих вождей ценили не только в древней Греции, но и в Римском государстве. Именно на одной из римских вилл, расположенной на территории провинции Британия, была найдена огромная мозаика. На ней изображена жизнь Ахиллеса и его бой с Гектором.

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Римская мозаика, на которой изображены Ахиллес и Гектор: смотреть видео

Подробнее о редкой находке

Нет ничего удивительного в том, что римляне уважали события Троянской войны. Дело в том, что согласно мифологии город Рим, а следовательно и государство, был основан братьями Ромулом и Ремом. Родились мужчины от связи бога войны Марса и Реи Сильвии. А Рея Сильвия была дочерью или внучкой Энея, одного из самых славных героев Трои. Поэтому для римлян тема Троянской войны была близка. Кстати, можно считать, что латиняне расплатились с греками за уничтожение Трои, когда покорили их.

Мозаика в Британии была обнаружена случайно – мужчина пахал поле и увидел редкий археологический памятник. Археологи начали исследовать локацию и решили, что был найден пол римской виллы.

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Общий вид на раскопки и фотографии мозаики / Фото Heritage Daily

Археологические раскопки показали, что пол вместе с редкой мозаикой был построен примерно в 3 – 4 веке нашей эры. Поблизости обнаружили остатки других домов, бани, сточных каналов и амбара. Были обнаружены следы пожара и реконструкции дома после него.

Ученые отмечают, что это открытие невероятно ценно. Оно показывает, что даже к концу существования Западной Римской империи в ней все еще оставались люди с любовью к классике, которые не пожалели средств на столь дорогое произведение искусства. Отдельно следует отметить, что мозаика достаточно хорошо сохранилась до настоящего времени, что тоже является редкостью, особенно в Великобритании.