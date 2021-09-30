В Великобритании нашли два новых вида хищных динозавров

Находку обнаружили на острове Уайт. Оба вида являются родственниками гигантского спинозавра. Их черепа похожи на крокодильи.

Спинозавриды – одни из самых интересных и малоизученных динозавров-тероподов, которые характеризуются большими размерами тела. Окаменелые кости новых видов этих животных откапывали в течение нескольких лет.

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Что известно

Останки нашли палеонтологи-любители – они обнаружили части двух черепов. Позже за дело взялись ученые из Саутгемптонского университета и Лондонского университета королевы Марии. Возраст останков оценивают в 125 миллионов лет.

Как показал анализ, эти виды не были ранее известны науке.

Первый получил название Ceratosuchops inferodios. В переводе это означает "Адская цапля с крокодильей мордой". Предполагают, что он мог охотиться подобно этим современным птицам – стоя неподвижно в ожидании добычи или медленно ее преследуя, в конце нанося удар стремительным движением.



Найденная часть Ceratosuchops inferodios / Фото Крис Баркер

Второй вид назвали Riparovenator milnerae – Охотник на берегу реки Милнера. Такое название он получил в честь Анджелы Милнер, исследовавшей единственного к этому времени найденного на территории Англии спинозаврида – барионикса.



Часть черепной коробки Riparovenator milnerae / Фото Крис Баркер

Хотя скелеты неполные, исследователи подсчитали, что и Ceratosuchops, и Riparovenator имели длину около девяти метров. А их черепа достигали длины одного метра. Анализ показал, что спинозавриды могли возникнуть в Европе, а затем распространиться в Азию, Африку и Южную Америку.

Исследователи рассказывают о своей находке: видео