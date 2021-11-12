Веганская кожа из кокосовой воды: в Индии представили новый экостартап
Источник:Рlanet Custodian
Энтузиасты из индийского штата Керала придумали способ уменьшить использование животной кожи. Новый стартап предлагает превратить кокосовую воду в альтернативный материал, который выглядит как настоящая кожа.
Разработчики стартапа утверждают, что такой тип производства менее токсичен. Он не представляет опасность для животных и является более экологичным.
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Создатели проекта Malai Biomaterials предлагают заменить кожевенную промышленность более экологичными и инновационными технологиями – превращением кокосовой воды в аналог кожи.
Почему ищут альтернативу кожаным изделиям?
Кожевенная промышленность существует только благодаря миллионам убийств и жестокому обращению с животными.
Кожевенные предприятия относятся к высокозагрязнительным и токсичным компаниям. Из-за химических веществ, которые используют во время производства, страдают не только животные, но и окружающая среда.
Стартап предлагает альтернативу токсичному производству – кожа, которая создана из кокосовой воды. Она выглядит, как настоящая и идентичная на ощупь.
Кожа из кокосовой воды может стать альтернативой животного продукта: смотрите видео
Как образуется "кокосовая кожа":
- Кокосовая вода поступает из установки для переработки орехов и проходит стерилизацию.
- Очищенную воду подают определенному типу бактерий.
- В результате ферментации сахарный экстракт, который содержится в кокосовой воде, превращается в своеобразное желе из целлюлозы.
"Кокосовая кожа" очень похожа на животную / Фото malai.eco
Вещество усиливают натуральными волокнами и высушивают.
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Идея стартапа возникла в 2018 году у индийца Сузмита Сузилана и Зузаны Гомбосавы из Словакии.
Мы хотим иметь экологичный материал, который может заменить кожу в любом ее применении. Прежде всего, как компания, мы будем разрабатывать другие растительные материалы на замену животным,
– отметил Сузилан.
Разработчики стартапа / Фото malai.eco
Сейчас стартап сотрудничает с индийским технологическим институтом Хайдарабада и получил одобрение организации РЕТА, которая отвечает за этическое отношение людей к животным. Вскоре владельцы планируют расширить свое производство и популяризировать "кокосовую кожу" на большом рынке.
Больше о новом стартапе: смотрите видео