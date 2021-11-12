Разработчики стартапа утверждают, что такой тип производства менее токсичен. Он не представляет опасность для животных и является более экологичным.

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Создатели проекта Malai Biomaterials предлагают заменить кожевенную промышленность более экологичными и инновационными технологиями – превращением кокосовой воды в аналог кожи.

Почему ищут альтернативу кожаным изделиям? Кожевенная промышленность существует только благодаря миллионам убийств и жестокому обращению с животными. Кожевенные предприятия относятся к высокозагрязнительным и токсичным компаниям. Из-за химических веществ, которые используют во время производства, страдают не только животные, но и окружающая среда.

Стартап предлагает альтернативу токсичному производству – кожа, которая создана из кокосовой воды. Она выглядит, как настоящая и идентичная на ощупь.

Кожа из кокосовой воды может стать альтернативой животного продукта: смотрите видео

Как образуется "кокосовая кожа":

Кокосовая вода поступает из установки для переработки орехов и проходит стерилизацию.

Очищенную воду подают определенному типу бактерий.

В результате ферментации сахарный экстракт, который содержится в кокосовой воде, превращается в своеобразное желе из целлюлозы.



"Кокосовая кожа" очень похожа на животную / Фото malai.eco

Вещество усиливают натуральными волокнами и высушивают.

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Идея стартапа возникла в 2018 году у индийца Сузмита Сузилана и Зузаны Гомбосавы из Словакии.

Мы хотим иметь экологичный материал, который может заменить кожу в любом ее применении. Прежде всего, как компания, мы будем разрабатывать другие растительные материалы на замену животным,

– отметил Сузилан.



Разработчики стартапа / Фото malai.eco

Сейчас стартап сотрудничает с индийским технологическим институтом Хайдарабада и получил одобрение организации РЕТА, которая отвечает за этическое отношение людей к животным. Вскоре владельцы планируют расширить свое производство и популяризировать "кокосовую кожу" на большом рынке.

Больше о новом стартапе: смотрите видео