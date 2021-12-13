Среди парниковых газов самая плохая репутация у углекислого газа, вслед за которым из-за опасности для человека идет метан, а уже потом – оксид азота. Но хоть он и отстает от первых двух по концентрации, однако по силе действия превосходит их – создает в 298 раз больший парниковый эффект, чем двуокись углерода, а также способен разрушать озоновый слой.

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Свой вклад в выбросы N2O делает агропром, в частности, производство удобрений. Также оксид азота выделяет океан. А теперь, как установили ученые из Университета Восточной Финляндии, появился новый источник – едомные возвышенности в вечной мерзлоте.

Справка! Едомные возвышенности – это форма рельефа, которая содержит огромное количество органики и покрывает площадь более 1 миллиона километров в Восточной Сибири, Канаде и на Аляске.

Ранее считалось, что азотный цикл в этих промерзших почвах протекает слишком медленно и не оказывает значительного влияния на атмосферу, но исследователи измерили эмиссию в других точках, вдоль рек Лена и Колыма.

Что нашли ученые

Ученые обнаружили, что едома, которая начала таять совсем недавно, действительно выбрасывает совсем немного N2O, но через несколько лет эмиссия значительно увеличивается. Постепенно она выделяет в 10, а затем и в 100 раз больше оксида азота, чем другие почвы вечной мерзлоты.

При ближайшем рассмотрении был открыт механизм этого процесса. Когда осадочные породы высыхают и стабилизируются после таяния, изменяются сообщества живущих в них микроорганизмов. Население микробов, выделяющих N2O, растет, а тех, которые потребляют этот газ – падает.

Необходимы дальнейшие исследования для того, чтобы оценить масштаб данного вида эмиссии и его влияние на климатические модели.