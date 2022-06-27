Ученые отмечают, что это единственная находка в Северной Америке. Старейшины местного поселения Трондек Хвечин назвали мамонта Нун чо га, что языком хань означает "большой детеныш животного".

Интересно Первого массового вымирания, возможно, не было: что произошло 550 миллионов лет назад

Что известно о находке

Замороженное тело обнаружили в вечной мерзлоте местные шахтеры.

Беглый обзор показывает, что это женская особь примерно такого же размера, как и шерстистый мамонт, обнаруженный в Сибири в 2007 году, возраст которого был оценен в 42 000 лет.

Геологи из Геологической службы Юкона и Университета Калгари, исследовавшие замерзшего мамонта на месте, предполагают, что Нун чо га умер и был заморожен в вечной мерзлоте во время ледникового периода более 30 000 лет назад.

У мамонтенка сохранились внутренности, волосы и даже ногти.

Эти удивительные останки ледникового периода дают чрезвычайно детальное представление о временах, когда Нун чо га бродил по Юкону вместе с дикими лошадьми, пещерными львами и гигантскими степными бизонами.

Открытие Нун чо га знаменует собой первого почти полного и лучше всех сохранившегося мумифицированного шерстистого мамонта, найденного в Северной Америке. Частично сохранившееся тело мамонта, по имени Эффи, было найдено в 1948 году на золотом прииске во внутренней части Аляски.



Команда исследователей рядом с мумией мамонта / Фото Prof Dan Shugar

Юкон всегда являлся всемирно известным лидером в исследованиях ледникового периода и Берингии. Мы увлечены открытием мумифицированного шерстистого теленка мамонта: Нун чо га. Без прочного партнерства между шахтерами, Трондек Хвечин и правительством Юкона, подобные открытия не могли бы состояться.

– комментирует Министр туризма и культуры Рандж Пиллай.

Вероятно, животное передадут в один из местных музеев, где оно будет храниться и привлекать туристов со всего мира.



Мумия мамонта Нун чо га / Фото Prof Dan Shugar

Читайте также и о других находках: