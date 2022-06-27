Ученые отмечают, что это единственная находка в Северной Америке. Старейшины местного поселения Трондек Хвечин назвали мамонта Нун чо га, что языком хань означает "большой детеныш животного".
Интересно Первого массового вымирания, возможно, не было: что произошло 550 миллионов лет назад
Что известно о находке
Замороженное тело обнаружили в вечной мерзлоте местные шахтеры.
- Беглый обзор показывает, что это женская особь примерно такого же размера, как и шерстистый мамонт, обнаруженный в Сибири в 2007 году, возраст которого был оценен в 42 000 лет.
- Геологи из Геологической службы Юкона и Университета Калгари, исследовавшие замерзшего мамонта на месте, предполагают, что Нун чо га умер и был заморожен в вечной мерзлоте во время ледникового периода более 30 000 лет назад.
- У мамонтенка сохранились внутренности, волосы и даже ногти.
- Эти удивительные останки ледникового периода дают чрезвычайно детальное представление о временах, когда Нун чо га бродил по Юкону вместе с дикими лошадьми, пещерными львами и гигантскими степными бизонами.
- Открытие Нун чо га знаменует собой первого почти полного и лучше всех сохранившегося мумифицированного шерстистого мамонта, найденного в Северной Америке. Частично сохранившееся тело мамонта, по имени Эффи, было найдено в 1948 году на золотом прииске во внутренней части Аляски.
Команда исследователей рядом с мумией мамонта / Фото Prof Dan Shugar
Юкон всегда являлся всемирно известным лидером в исследованиях ледникового периода и Берингии. Мы увлечены открытием мумифицированного шерстистого теленка мамонта: Нун чо га. Без прочного партнерства между шахтерами, Трондек Хвечин и правительством Юкона, подобные открытия не могли бы состояться.
– комментирует Министр туризма и культуры Рандж Пиллай.
Вероятно, животное передадут в один из местных музеев, где оно будет храниться и привлекать туристов со всего мира.
Мумия мамонта Нун чо га / Фото Prof Dan Shugar
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