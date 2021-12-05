Вблизи Солсбери обнаружили крупнейшее доисторическое сооружение Британии

Стоунхендж – это самое популярное доисторическое сооружение Великобритании. Но, конечно, далеко не самое большое. Самое большое, как оказалось, расположено прямо возле Стоунхенджа.

Недавно возле Стоунхенджа были обнаружены странные углубления. Никто бы не обратил на это внимание, если бы они не были такими огромными, их не было много и они не окружали кольцом несколько мегалитических сооружений типа Стоунхенджа.

Полезное на сайте Galaxy Z Fold3 / Z Flip3: преимущества третьего поколения революционных складных смартфонов Samsung



Карта обнаруженной структуры вокруг мегалитов / Визуализация The Guardian

Подробнее об открытии

Обнаруженные углубления имели глубину около 5 метров, а диаметр достигал 10 метров. Сначала ученые подумали, что это естественные впадины, но когда их обнаружили больше – стало понятно, что это не так. Поэтому ученые использовали метод дистанционного зондирования, который позволил вести поиск даже под землей. Также метод поиска помог определить, когда тот или иной участок почвы был потревожен.

Исследование показало, что обнаруженные ямы абсолютно одинаковые и образуют круг вокруг большого мегалитического комплекса Дарингтон-Волс. Сооружение в современном городке Ларкхилл расположено прямо на границе круга и, вероятно, являлось входом в священный комплекс. Почему именно для обозначения границ использовали ямы – неизвестно.

Ученые продолжат изучать новооткрытый огромный комплекс, чтобы лучше понять его природу. На самом деле, ученые не уверены, для чего он был построен. Так же они не уверены в цели сооружения Стоунхенджа, который расположен в 3 километрах от Дарингтон-Волс.