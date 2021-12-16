Не простая, но возможная. Так, например, недавно, вероятно, был отыскан "святой Грааль археологии" – финикийско-пунический храм Мелькарта и Геракла Гадитана (во времена римского владычества) в Испании, близи острова Санкти-Петри. Это была непростая задача, ведь и руины храма, и часть древнего города, где он был расположен оказались под водой.

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Данные лидаров, наложенные на фотографию побережья / Фото Heritage Daily

Затопленный храм Геракла

Храм Мелькарта (финикийский бог мореплавания и покровитель города Тир) был сооружен недалеко от современного города Кадис, Испания. В древности он назывался Гадир. После завоевания региона римлянами, храм "переориентировали" в честь Геракла.

Первое упоминание о храме можно найти у Полибия (200 год до н. э. – 118 год до н. э.). Позже о сооружении пишет философ-стоик Посидоний (135 год до н. э. – 51 год до н. э.) и философ-пифагориец Аполлоний Тианский (3 год до н. э. – 97 год н. э.).

Результаты сканирования лидаром / Фото University of Seville

Исследование региона

Читать о храме в древних текстах – это замечательно, но желательно бы было найти его. С этой целью ученые исследовали с помощью лидаров затопленное и заболоченное побережье в районе между Кампосото и островом Санкти-Петри. Оказалось, что дно здесь имеет четкие свидетельства антропологического воздействия, которое произошло очень давно.

Исследование показало, что затопленными оказались сооружения, которые идентифицировали как волнорезы, большие дома, причал и доки. Объединив результаты сканирования лидаром с имеющейся археологической информацией, исследователи решили, что одна из структур, имеющая размеры 150 на 300 метров, может быть руинами храма Геркулеса. Теперь в регионе будут проводиться многочисленные подводные археологические исследования, которые позволят подтвердить или опровергнуть теорию о найденном храме.