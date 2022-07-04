Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA) включает в себя два датчика ветра, которые измеряют скорость и направление, а также несколько других датчиков, учитывающих такие показатели погоды, как влажность, радиация и температура воздуха.

Не пропустите Человек ищет жизнь на Марсе не там, где нужно, выяснили ученые NASA

Накануне в результате сильного порыва ветра поднятый камень повредил один из датчиков ветра, но MEDA все еще может отслеживать ветер в районе приземления в кратере Джезеро, хоть и с пониженной чувствительностью. Об этом рассказал главный исследователь MEDA Хосе Антонио Родригес Манфреди.

Насколько повреждение повлияло на работу инструмента

Сейчас возможности сенсора ограничены, но он по-прежнему выдает величину скорости и направления. Вся команда перенастраивает процедуру поиска, чтобы получить более точные показания из неповрежденного сенсора.

Два датчика ветра окружены шестью отдельными датчиками, которые должны давать точные показания по любому направлению. Каждый из двух основных датчиков ветра прикреплен к стреле, которая может разворачиваться, чтобы отодвигать датчики от марсохода во время движения.

Читайте на сайте Японский стартап запустил хомячка в стратосферу – грызун проспал почти весь полет

В NASA не были готовы к такому

Как и все устройства Perseverance, датчик ветра был разработан с использованием систем защиты. Но, конечно, все имеет предел. Более сильный порыв ветра, чем ожидалось, поднял большой камень, нанесший повреждения.

Мы не предполагали такого. Ни прогнозы, ни опыт, полученный нами во время предыдущих миссий, не предполагали ни таких сильных ветров, ни такого большого количества рыхлого материала.

– заявил Манфреди.

Напомним, что Perseverance приземлился на Марсе 18 февраля 2021 года и вместе с вертолетом Ingenuity исследует дельту древней реки, которая могла быть богата микробами миллиарды лет назад.