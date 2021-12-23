Почему это важное открытие

Дело в том, что магнитосфера может показать ученым, где лучше искать следы внеземной жизни. Наличие магнитного поля лучше всего объясняет существование области заряженных частиц углерода, которая окружает планету HAT-P-11b размером с наш Нептун и тянется за ней, как длинный хвост.

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Что известно о планете HAT-P-11b

Планета расположена в 123 световых годах от Земли. Астрономы шесть раз наблюдали ее транзит в ультрафиолетовой области спектра. Телескоп "Хаббл" засек ионы углерода – заряженные частицы, которые взаимодействуют с магнитными полями, – которые образовывают магнитосферу планеты. Эта область формируется взаимодействием небесного объекта с солнечным ветром звезды.

Ионы углерода были замечены вокруг планеты и образовали хвост со скоростью около 160 000 км/ч. Этот хвост растянулся примерно на одну астрономическую единицу, то есть расстояние от Земли до Солнца.

Физика магнитосферы Земли и HAT-P-11b схожа, однако, из-за близости экзопланеты к солнцу – она расположена в 12 раз ближе к своей звезде – верхние слои атмосферы нагреваются и фактически "выкипаются" в космическое пространство, что и приводит к появлению магнитного хвоста.

Магнитное поле планеты HAT-P-11b / Фото Lotfi Ben-Jaffel/Institute of Astrophysics, Paris

Для чего планете магнитное поле

Магнитные поля играют важную роль в защите атмосферы планет, и возможность наблюдать их у планет вне Солнечной системы позволяет астрономам лучше понять, как устроена Вселенная. Ученые уже установили, что металличность у экзопланеты ниже ожидаемого уровня. В нашей системе богатые металлом Нептун и Уран обладают слабым магнитным полем, тогда как газовые гиганты Юпитер и Сатурн — наоборот, демонстрируют низкую металличность и сильные магнитные поля. Низкая атмосферная металличность HAT-P-11b бросает вызов современным моделям формирования экзопланет.

Открытие магнитосферы HAT-P-11b – еще и существенный шаг к пониманию того, где во Вселенной следует искать следы жизни. Не все планеты и спутники нашей системы обладают собственными магнитными полями, и связь между ними и существованием жизни требует дальнейшего исследования.