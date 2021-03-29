Смартфоны на базе операционной системы Android снова в опасности. В сети начало распространяться новое вредоносное программное обеспечение. При этом программа маскируется под системное обновление.

Если пользователь установит вредоносное ПО, то это позволит злоумышленникам получить полный контроль над устройством пользователя.

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Подробнее о вредном ПО

Это приложение под названием System Update. При этом оно устанавливается не из Google Play, а из сторонних источников в составе пакета “полезных утилит”. При этом программа маскируется, используя оповещение, которое имеют верифицированные обновления от Google.

После установки приложение "скрывается", а затем тайно собирает и пересылает данные с устройства пользователя на серверы злоумышленников. Также серверы Firebase используются для удаленного управления устройством.

Шпионское ПО может передать в чужие руки сообщения, контакты, информацию об устройстве, закладки и историю просмотров в браузере, делать записи звонков и даже окружающих звуков с встроенного микрофона, а также делать фото с помощью камер смартфона

Кроме того, хакеры могут использовать местоположение устройства, а также получить документы в памяти и копировать информацию при вводе с клавиатуры.

Как защититься

Защита от программы простая – не устанавливать приложения за пределами Google Play.