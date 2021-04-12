Космическая гонка между США и Советским Союзом в конце 50-х в начале 60-х сильно повлияла на развитие отрасли. Стоит отметить, что главным мотивом СССР была не столько жажда открытий и научных прорывов, сколько мощная пропаганда, силу которой советские чиновники почувствовали после оживленных обсуждений на мировой арене в результате успешного вывода на околоземную орбиту первого искусственного сумутника Земли "Спутник 1".

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За космическую программу Советского Союза отвечал украинский инженер и конструктор Сергей Королев, который еще с 1938 года натерпелся от советской власти и сначала был арестован, а затем отправлен в концлагерь на Колыму. Однако Советскому Союзу нужны были громкие открытия и прорывы, чтобы одержать победу в космической гонке с США, поэтому в 1956 году Королев становится руководителем и главным конструктором крупнейшего в стране ракетного центра – ОКБ-1.

После этого в 1975 году был запущен вышеупомянутый "Спутник", а вскоре после него и "Спутник-2", на борту которого была первая живое существо отправленное ​​в космос – собака Лайка.

Полет Юрия Гагарина в космос

12 апреля 1961 года в истории исследования космоса происходит историческое и сверхважное событие – в космос на космическом корабле "Восток-1" отправляется первый человек – советский летчик и космонавт Юрий Гагарин. После 108 минут полета Гагарин успешно приземлился в Саратовской области.



Юрий Гагарин перед полетом / Фото Lavochkin Museum

Первым американским астронавтом, который совершил орбитальный полет стал Джон Гленн и сделал это 20 февраля 1962 года на космическом корабле "Mercury-Atlas 6". Это стало ответом Соединенных Штатов на полет Юрия Гагарина, поэтому Гленн моментально стал национальным героем, а космическая гонка между СССР и США, после полугодового затишья, получила новый толчок.

Высадка человека на Луну

Событие, которое ознаменовало окончание космической гонки победой Соединенных Штатов Америки стала высадка человека на Луне. Произошло это 21 июля 1969 года в рамках полета "Аполлон-11". Первым человеком, который осуществил первый шаг на лунную поверхность был Нил Армстронг. Его первые слова при высадке на Луну знает каждый:

Это маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества.



Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на Луну / Фото NASA

С тех пор с 1969 по 1972 годы на Луне побывали 12 астронавтов, после чего лунную программу закрыли. Сейчас NASA реализует программу "Артемида" в рамках которой в ближайшие годы планируется создание окололунной космической станции, построение лунной инфраструктуры и высадка на Луну первой женщины и очередного мужчины.

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Космические орбитальные станции

После лунной программы было создано несколько орбитальных станций, служивших лабораториями для проведения широкого спектра исследований практически во всех сферах науки.

Орбитальная станция – это космический аппарат, предназначенный для длительного пребывания людей на околоземной орбите с целью проведения научных исследований в условиях космического пространства, разведки, наблюдения за поверхностью и атмосферой планеты, астрономических наблюдений и для других целей.

За последние 60 лет на орбиту Земли было выведено и спущено немало станций. Подавляющее их большинство были одномодульными орбитальными станциями типа запущенной в 1973 году американской орбитальной станции SkyLab. Всего таких одномодульных станций на орбите побывало 13. Последней такой станцией была китайская Тяньгун-2, которая функционировала с 2016 по 2019 год и 19 июля завершила свою работу осуществив контролируемый сход с орбиты.



Орбитальная станция SkyLab / Фото NASA

Также на орбите Земли побывало две многомодульные орбитальные станции, одна из которых (Международная космическая станция) до сих пор функционирует и остается единственным местом постоянного присутствия человека в космосе.

Первой многомодульной станцией была советская станция "Мир", которая функционировала с 1986 по 2001 годы. В состав станции входили, кроме базового блока и стыковочных блоков, пять модулей. Станция "Мир" провела 5511 дней на орбите Земли, из них 4594 дня она была населена, сделав 86 331 оборот вокруг планеты.



Орбитальная станция "Мир" / Фото Wikipedia

В январе 2001 года было принято решение о затоплении станции. 23 марта 2001 года, из-за износа оборудования и недостатка финансирования для поддержки станции, она была затоплена в Тихом океане.

МКС – последний бастион человечества в космосе

Международная космическая станция эксплуатируется с 1998 года и до сегодняшнего дня. МКС – это совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран: США, Япония, Канада, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция и Россия.

За все время эксплуатации благодаря МКС ученые сделали сотни открытий и исследований. Станцию неоднократно совершенствовали, модернизировали и дооборудовали. Последний такой ремонт был проведен совсем недавно: американские астронавты завершили модернизацию солнечных батарей, которая длилась 3 года.



Международная космическая станция / Фото NASA

Вопрос прекращения эксплуатации станции и даже продажа ее для туристических потребностей обсуждался несколько лет, однако недавно срок эксплуатации МКС продлили до 2028 года.

Немало интересных фактов о МКС можно узнать из нашего материала, где мы подробно рассказываем о том, как создавали станцию, сколько облетов вокруг Земли за сутки она осуществляет и как живут и что делают астронавты.

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Достижения частного космоса

Одним из крупнейших прорывов в космической отрасли за последние годы стало засилье частных компаний, которые открыли доступ в космос большом количестве компаний и исследователям, которые раньше не могли позволить себе запускать собственные аппараты за высокой стоимости.

Наиболее значимым и одновременно наиболее популярной частной космической компанией является Space Exploration Technologies Corporation более известная как SpaceX. Компания американского миллиардера и инженера Илона Маска осуществила, пожалуй, наиболее знаковый прорыв в освоении космоса за последние десятилетия. Маск сделал то, чего не удалось сделать ни NASA, ни "Роскосмосу", ни другим государственным или частным компаниям. Он построил ракеты многоразового использования, которые могут самостоятельно возвращаться после запуска и осуществлять автономную посадку на платформы, как на суше так и на море.

В целом идея SpaceX заключается в удешевлении запусков благодаря как можно большему повторному использованию всех элементов, от ракетоносителей, до космических кораблей и даже обтекателей полезной нагрузки. Это позволяет существенно сэкономить на общем бюджете миссии.

Запуск Falcon Heavy и приземления ускорителей: смотрите видео

Сегодня полеты SpaceX и успешные возвращения первых ступеней ракеты Falcon 9 уже стали привычной обыденностью, которая все еще может удивить, однако уже точно не шокирует своей революционностью. И похоже SpaceX не собирается останавливаться, ведь компания Илона Маска работает над созданием многоразового корабля Starship и полностью многоразовой системы с одноименным названием, которая будет состоять из вышеперечисленного корабля и первой ступени Super Heavy. Оба элемента будут на 100% использоваться повторно.

SpaceX возлагает большие надежды на Starship и обещает, что корабль сможет совершать полеты как в пределах Земли так и на орбиту, на Луну и на Марс. Он сможет перевозить одновременно до 100 пассажиров или до 120 тонн грузов, что, по мнению Маска, значительно ускорит колонизацию Марса.



Тестовый прототип корабля Starship SN15 готовится к следующим испытаниям / Фото NASA Space Flight

Если SpaceX таки сможет, а все свидетельствует о том, что Starship ближайшее время таки полетит, то человечество проснется в совершенно новой реальности, где космическая отрасль получит новый, невиданный доселе виток развития, ведь SpaceX обещает нам до сих пор, казалось бы, невероятную вещь.

К тому же кроме SpaceX на рынке частного космоса есть немало компаний, среди которых Blue Origin, миллиардера Джеффа Безоса, американо-новозеландская Rocket Lab и даже компания украинского предпринимателя Макса Полякова Firefly Aerospace.

Другие важные достижения отрасли

За эти 60 лет со дня первого полета человека в космос, человечеству удалось сделать немало открытий:

мы построили и запустили космический аппарат, который покинул пределы Солнечной системы. 12 сентября 2013 года NASA подтвердило, что "Вояджер-1" вышел за пределы гелиосферы в межзвездное пространство;

мы смогли отправить миссию к комете и осуществить на нее посадку. Миссия космического аппарата "Розетта" со спусковым модулем "Фили" продолжалась 12,5 лет и частично закончилась успешно;

мы вплотную подлетели к нескольким астероидам (Бенну и Рюгу), собрали образцы грунта и отправили их на Землю.

История исследования космоса людьми сравнительно небольшая, но за все время мы успели сделать очень много и впереди нас ждет еще немало впечатляющих и важных открытий, ведь человеческую жажду исследований и открытий не одолеть.